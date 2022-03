MasterChef Celebrity: un fanático de Tomás Fonzi lo sorprendió con un gesto para alentarlo a llegar a la final

Año tras año, MasterChef Celebrity (Telefe) cautiva a miles de televidentes por sus originales desafíos y por la relación estrecha que mantienen los participantes y los jurados. Es que el certamen, que conlleva gran esfuerzo y dedicación por parte de los famosos, es un espacio donde muestran facetas nunca antes vistas, como las historias de vida tan conmovedoras que se han descubierto en el último tiempo. Ligado a esto, sus personalidades y formas de ser atraen a fanáticos de todas partes. Un ejemplo de ello es Tomás Fonzi, quien se llevó una grata sorpresa al ver un particular mensaje de apoyo que le dejaron sus seguidores.

Una joven llamada Victoria dejó más que claro que su deseo mayor es que el actor sea el ganador del certamen. ¿Cómo lo reflejó? a través de nada más y nada menos que un pasacalles. “Tomás Fonzi a la final. Te quiero mucho, Vicky”, escribió en una bandera que colocó en las afueras de los estudios del programa, en la localidad de Martínez, San Isidro. Luego de hacerlo, se dirigió a Twitter para que el actor se encuentre con él.

El pasacalles que colocó una fanática de Tomás Fonzi en la calle Captura Twitter

“El pasacalle para dar fuerzas. Vos sabés donde está colgado. Te quiero mucho. ¡Vamos Tomi que queda poco!”, expresó en un tuit con una postal del lugar.

Fue tal su nivel de viralización que finalmente la joven logró su cometido y el mensaje le llegó al artista. Sorprendido y agradecido por el gesto de su fanática, Tomás comentó, junto al emoji de un corazón: “¡Es un montón!”.

El esfuerzo del joven por llegar a la tan deseada final se pudo vislumbrar en la última edición del programa, emitida este martes. En esa ocasión, los jurados propusieron desafío de realizar un plato a libre elección de los participantes. La oferta sonó tentadora, pero detrás se escondían diversos movimientos en los que perderían o ganarían ingredientes para elaborar las recetas.

Entre los más perjudicados se encontró Fonzi, quien ya venía sospechando lo que sucedería. “60 minutos, poder ir al mercado, todo demasiado bien para esta altura del certamen, a mí no me la vendes, algo va a pasar”, comentó detrás de escena al escuchar a los chefs.

El cuestionamiento de Tomás Fonzi con los jurados de Masterchef Celebrity

Fue Damián Betular el que dio a pie para que los participantes busquen sus elementos en el mercado. “Traigan lo indispensable”, pidió. Luego fue el turno del conductor, Santiago del Moro, quien anticipó que sería una noche de sorpresas. Con ese misterioso escenario, procedió a presentar una moneda de cartón que llevaba dos caras: por una parte, los rostros de los tres jurados y en la otra, el logo del reality. Si tocaba el lado que seleccionaba el participante, tenía la posibilidad de retirarle algún ingrediente a otro famoso.

“¿Cara o cruz?”, se les preguntó a los participantes que seguían en pie. Por un lado, se encontraban Mica Viciconte y Paula “La Peque” Pareto, Denise Dumas y Malena Guinzburg y Mery del Cerro con Juariu. Sin embargo, al llegar el turno de Fonzi, se dieron cuenta de que el artista no tenía contrincante alguno en la estación de al lado. Recordemos que la última eliminada fue Catherine Fulop, por lo tanto, no eran pares. Ante esa situación, el conductor deslizó: “Como Tomi esta solo, le voy a pedir a chef Germán Martitegui que venga para jugar contra él”.

Los dichos del presentador provocaron las dudas del actor, quien expresó: “Pero si él gana me saca cosas, y si yo gano solo me quedo con las cosas, no le puedo sacar nada a nadie, o sea que pierdo de las dos formas”. “Eso te pasa por ponerte acá solo”, respondió Del Moro con humor y luego le pidió que gire la moneda.

Con toda su suerte, a Tomás le salió la insignia del programa y se quedó con los ingredientes que trajo del almacén. Sin embargo, detrás de escena opinó: “Cuánta injusticia, qué vacío legal, para eso me hubieran dejado entrar a la despensa y buscar dos cosas más”.

En las dos oportunidades que giró la moneda, Tomás Fonzi ganó Captura Youtube

Hacia el final del desafío, los expertos alarmaron a todos al anunciar que debían girar nuevamente las monedas. En caso de ganar, podían utilizar un ingrediente especial: la salsa barbacoa, conocida por otorgarle más sabor a las comidas. Desafortunadamente, Fonzi era el único que había preparado un postre y este elemento no lo beneficiaba en lo absoluto. Sin embargo, la suerte llegó nuevamente para el actor ya que la moneda salió del lado que había elegido.

Si bien se llevó la ventaja, indudablemente este ingrediente no lo ayudaba para el crumble de manzana que había elaborado. ¿Y ahora qué hago con la barbacoa? Me sorprende el ensañamiento, no se comprende”, comentó con una notable frustración.

Contra todo pronóstico, Fonzi decidió pincelar unas láminas de manzana con la salsa barbacoa y las doró en el horno para que consigan un sabor caramelizado. Por fortuna, la idea deslumbró al jurado y en el momento de la devolución se llevó una gran cantidad de elogios.

Hacia el final del programa, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron que Fonzi era el ganador del dental dorado y obtuvo la inmunidad para la gala de eliminación que se llevará a cabo el próximo domingo.