Bienvenidos a bordo: la dulce reacción de Laurita Fernández al ver el desconsolado llanto de una participante

Bienvenidos a bordo (eltrece) es uno de los programas preferidos por la audiencia argentina, no solo por sus divertidos desafíos, sino también porque es una caja de sorpresas. Bromas entre los presentes, insólitos juegos, escenas de terror y hasta declaraciones de amor, nada es imposible dentro del estudio. En la edición del martes, fue un tierno momento el que se destacó ya que una participante no pudo contener las lágrimas y Laurita Fernández, la conductora, no dudó en ir a consolarla.

El desconsolado llanto de una participante de Bienvenidos a bordo

A pesar de que el segmento de los parecidos -aquel por donde pasan los concursantes que aseguran ser iguales a alguna celebridad o figura pública- es uno de los favoritos del público, de vez en cuando aparece en el programa alguna variación. El nombre del desafío es “la puerta de....” y, dependiendo de como se complete el título, varía la categoría. En esta ocasión, le tocó el turno a las quinceañeras.

Una por una, entraron al estudio varias concursantes ataviadas con un vestido de gala largo hasta el suelo y maquilladas como si fuera su gran noche. Cada una de ellas fue recibida por Hernán Drago, quien las esperaba junto al portal con el brazo en jarra, listo para acompañarlas a lo largo de la alfombra roja que atravesaba el suelo.

La participante de Bienvenidos a bordo junto a Hernán Drago captura de video

La situación no fue distinta para la tercer participante. Una vez que el modelo estuvo parado firme en su puesto, Laurita Fernández se dispuso a presentar a la última concursante y dijo: “Está la quinceañera número tres, Sofi, y pidió una canción”. A continuación, agregó: “Bajen las luces porque es hermoso su vestido”.

La participante no pudo contener las lágrimas captura de video

A medida que el estudio quedaba iluminado únicamente por reflectores de colores y comenzaba a sonar “Destino o casualidad” de Melendi, Sofi aparecía del otro lado de la puerta con una enorme sonrisa. Con cuidado de sostener la falda del traje para no enredarse, caminó lentamente hacia Drago hasta que pudo sostenerse de su brazo. Agarrada con seguridad y con la asistencia de Laurita Fernández, quien le acomodaba la cola del vestido a cada paso que daba, la joven recorrió toda la alfombra roja.

Tanto la conductora como el modelo no podían parar de destacar la belleza del atuendo que consistía en un top blanco de cuello alto y cubierto en pedrería plateada acompañado por una amplia falda de tul de color blanco, celeste y rosa pastel. Para cerrar el look, la joven llevaba una delicada tiara sobre un peinado recogido simple. Luego de explicar que su fiesta estaba inspirada en los unicornios, Sofi no pudo contener las al revelar que había sido un presente de parte de su abuela.

Al verla llorar, Laurita la abrazó y expresó: “No hay nada más lindo que puedas llevar esto que es un regalo de ella y que vengas a compartirlo con todos nosotros. Le podemos decir gracias. Yo también tuve mi fiesta y fue un momento que nunca olvidé en mi vida”. Fue ahí cuando la joven, quien ya tiene diecisiete años, admitió que nunca llegó a hacer la fiesta porque se la cancelaron por la pandemia.

La foto "final de fiesta" que sacaron en Bienvenidos a bordo

Resuelta a compensarla, la conductora se dispuso a organizar un “final de fiesta” y convocó a los presentes a que se juntaran para sacar una foto grupal. Luego, pusieron música y todos se sumaron a realizar un carnaval carioca. Al final, el suceso terminó entre risas y baile.