Bienvenidos a Bordo: los dobles de Daniel San y el señor Miyagi sorprendieron en el concurso de parecidos

En la clásica sección de los parecidos de Bienvenidos a Bordo (eltrece) dos participantes sorprendieron a la conductora Laurita Fernández al presentarse como los dobles de Daniel San y el Señor Miyagi, los entrañables personajes de la saga cinematográfica Karate Kid.

Como ocurre en cada una de las emisiones del ciclo televisivo, la competencia de los parecidos es lo más esperado por los televidentes. Desde que comenzó el ciclo, con la conducción de Guido Kaczka, quien fue reemplazado por Laurita, la sección se convirtió en una insignia del programa y su contenido habitualmente genera repercusión en las redes sociales.

En esta oportunidad, cuando la conductora abrió la puerta, su cara delató que estaba a punto de presentar a alguien que daría qué hablar. Pero en realidad no era un participante, sino dos. El primero en aparecer en escena fue el doble de Miyagi, el maestro de karate. Antes incluso de que el participante se mostrara en cámara, Laurita reveló que con solo mirarlo ya sabía de quién se trataba: “Hay pocas opciones, porque para mí se parece”.

Fue entonces que la presentadora le pidió a la producción que pusiera música oriental para ambientar aún mejor su aparición en escena. Sin embargo y más allá del notable parecido, Hernán Drago tuvo dificultades para acertar el personaje y pidió por “un grito de gol” creyendo que se trataba de Carlos Bianchi. “El universo lo sabe, quien soy. Estoy vivo”, respondió el participante para dejar en claro a quién estaba imitando.

El Señor Miyagui y Daniel San sorprendieron a todos en Bienvenidos a Bordo

A continuación, los presentes comenzaron a arrojar distintos nombres. Luego de algunos segundos, Laurita confió que no recordaba cómo se llama el personaje, pero que sí sabía en qué película aparece: “A mí se me vino uno. No me sé el nombre, pero sí de qué película”.

Para despejar cualquier tipo de duda, el participante lanzó la recordada frase que identifica a Miyagi: “Encerar, pulir”. Luego de develar el nombre de la primera figura, no tardó en llegar la otra referencia a Karate Kid.

La escena final de Daniel San y el Señor Miyagui en Bienvenidos a Bordo Captura

La aparición de Daniel San en Bienvenidos a Bordo

Según recordó la conductora del ciclo, el siguiente participante ya había estado en otra emisión del programa, pero nadie lo había reconocido. Laurita le preguntó si era Roger Federer o Rafael Nadal y él le respondió que “es como un hijo” entre ambos. Por su parte, Hernán Drago fue por el lado del baile y creyó que se trataba de Facu Mazzei. Los miembros del programa seguían buscando opciones entre las celebridades del deporte y no podían acertar. Otra de las opciones mencionadas fue la de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, hubo una persona que sí tenía claro de quién se trataba: Miyagi. Ante la consulta de Laurita, el personaje afirmó: “Trabajó conmigo”.

Efectivamente, el segundo participante era Daniel San, el aprendiz del maestro de artes marciales en Karate Kid. Y aunque no estaba vestido como el personaje, sacó de su bolsillo la icónica vincha y se la colocó en la cabeza. “Claro, está más grande Daniel San, porque desde ese momento, creció”, bromeó la conductora en alusión a la diferencia de edad entre el participante y el personaje de la película.

Para coronar la situación, los dos participantes reprodujeron una se las escenas más recordada del film y cerraron haciendo la grulla. La pose fue imitada no solo por Laurita Fernández, sino por todos los presentes en el estudio, tanto miembros del ciclo como participantes.