Masterchef España: el repugnante plato por el que expulsaron a una participante

La participante, que fue eliminada, presentó en un plato una perdiz cruda porque se negó a desplumarla.

Gracias a sus diferentes versiones internacionales (también tuvo una recordada edición argentina) MasterChef es uno de los programas más populares del mundo.

El último episodio de este ciclo de cocina amateur en España fue atípico. Una de las participantes logró la expulsión tras realizar un plato con una perdiz sin desplumar ni cocinar.

No era una instancia más, era la fase de eliminación y cada participante debía cocinar un plato con los ingredientes que encontrasen en una caja sorpresa. Saray encontró una perdiz que venía entera y sin desplumar y se negó a cocinarla.

La perdiz, sin desplumar y completamente cruda, fue emplatada con algunos tomatitos cherrys y cebolla de verdeo al rededor.

Cuando llegó el momento, la competidora presentó su plato ante el jurado y la cara de ellos se desfiguró al instante. Sobre él, una perdiz cruda y con todas las plumas esperaba a ser evaluada. Los integrantes del jurado, indignados, tuvieron que expulsarla.

"Te voy a ser franco. Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera. Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca. Nos hemos equivocado terriblemente contigo.", le dijo Jordi Cruz , integrante del jurado.

Si bien le costó la expulsión, Saray aseguró que lo volvería hacer porque jamás le arrancaría las plumas a un animal. "Lo volvería hacer. No tenía ninguna posibilidad de salvarme. ¿Qué me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa' ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada", sostuvo luego de la eliminación.