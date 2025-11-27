Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 26 de noviembre

MasterChef Celebrity (Telefe) le tuvo que decir adiós a una participante en el programa del miércoles 26 de noviembre. Se trata de Valentina Cervantes, quien definió priorizar a su familia por sobre el show de cocina y quiso ir a acompañar a su marido, el jugador de fútbol Enzo Fernández, e hijos.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El jurado de programa junto a la conductora de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Quién se fue de MasterChef Celebrity este miércoles 26 de noviembre

Valentina Cervantes anunció su sorpresiva renuncia voluntaria en la gala del miércoles 26 de noviembre de MasterChef Celebrity. Su decisión, basada en motivos familiares, implicó su salida inmediata y anuló la eliminación.

Cervantes explicó su necesidad de regresar a Londres, Inglaterra, para reunirse con sus hijos y su pareja, el futbolista Enzo Fernández, priorizando la convivencia familiar rumbo al Reino Unido.

Olivia y Benjamín, los hijos de Valentina Cervantes (Foto: Instagram @valucervantes)

El anuncio se produjo tras la devolución de su último plato. Valentina se dirigió al jurado y Wanda Nara, y entre lágrimas, declaró: “Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”. Wanda le ofreció consuelo, asegurando que las puertas del programa estarían abiertas.

Cervantes valoró la experiencia: “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar”. Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui la despidieron. Betular la elogió, destacando que “MasterChef pierde una gran competidora, pero las puertas están abiertas con honores”.

Valentina Cervantes dejó MasterChef para irse a acompañar a su familia

Martitegui resaltó su crecimiento: “A mí me presentaron a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, afirmó, valorando su audacia.

Luego de la partida de Cervantes, los participantes festejaron que los jurados definieron que nadie debería ser eliminado. Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez, con los peores platos, quedaron exentos de abandonar la competencia en esa jornada: “Hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va ninguno“, anunció el jurado y los participantes comenzaron a festejar.

Esta podría no ser la última renuncia del programa, ya que se corrió el rumor de que Maxi López también se iría y, en su lugar, entraría otra expareja de Wanda Nara: L-Gante.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

El periodista Esteban Mirol fue uno de los eliminados de la competencia Hernan Zenteno - La Nacion

