Quién recibió el delantal negro en MasterChef Celebrity ayer, lunes 10 de noviembre

MasterChef Celebrity (Telefe) tiene a un nominado para la gala de eliminación. En el programa del 10 de noviembre, Leandro “El Chino” Leunis se llevó el delantal negro con su nombre, lo que indica que corre peligro de quedar fuera del programa.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién se llevó el delantal negro en MasterChef

Este lunes 10 de noviembre, en el programa de MasterChef, se dio a conocer el nuevo nominado para la gala de eliminación próxima. Leandro “El Chino” Leunis se convirtió en el portador del delantal negro.

La consigna de la jornada se centró en la cocina medieval, teniendo como ingrediente estrella y principal desafío el conejo. El jurado determinó que el plato del Chino fue “el más flojo”, lo que lo envió directamente a la próxima gala de eliminación.

El motivo de la sentencia fue la suma de graves errores culinarios detectados en su preparación, titulada “Conejo del rey”. El jurado señaló que el principal fallo fue la mala ejecución de la cocción del conejo, un ingrediente que requiere especial atención y técnica. Además, el plato fue criticado por la ausencia de un caldo o salsa adecuada que lo complementara y aportara jugosidad.

El Chino Leunis intentó acompañar su conejo con una guarnición de manzana y eneldo para levantar el sabor. Sin embargo, en la devolución, el jurado Damián Betular fue contundente, indicando que “esa fruta no hace milagros” y que no fue suficiente para salvar el plato de las fallas evidentes. El propio Leunis reconoció ante los chefs que no había encarado la cocción de la mejor manera y que había improvisado cambios a último momento, lo que terminó por hundir su desempeño.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Diego "Peque" Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

Esteban Mirol, periodista, fue el segundo eliminado del reality.

Jorge "Roña" Castro, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Además, Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef por motivos familiares, ya que busca estar cerca de su hija, Olivia, quien actualmente se encuentra escolarizada en Inglaterra. Subrayó la importancia de su rol materno al afirmar: “Ante todo, soy mamá.”

El periodista Esteban Mirol fue uno de los eliminados de la competencia Hernan Zenteno - La Nacion

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.