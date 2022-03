Mica Viciconte reveló cual es el principal problema que tiene con las hijas de Fabián Cubero

Desde que comenzó su noviazgo con Fabián Cubero a principios del 2018, Mica Viciconte siempre dejó en claro que su intención era mantener una buena relación con las hijas que el exfutbolista tuvo junto a Nicole Neumann. Luego de varios años en pareja y tras dejar una serie de conflictos con la modelo en el pasado, la ex Combate no faltó a su palabra y tiene un gran vínculo con Indiana, Sienna y Allegra. Sin embargo, durante uno de los desafíos en MasterChef Celebrity (Telefe), reveló qué es lo que más le molesta de las niñas.

La revelación de Mica Viciconte

Con la final del reconocido concurso de cocina a la vuelta de la esquina, las noches se viven cada vez con más tensión. La edición del jueves no fue la excepción, ya que se trató de uno de los últimos episodios previos a las semifinales. Mica Viciconte, quien se mantiene firme en el programa a pesar de sus múltiples altibajos, debió enfrentar a los exigentes jueces.

Pero, no fue su plato lo que se destacó durante la noche sino una inesperada revelación sobre su vínculo con las hijas de Cubero. Mientras corría de un lado para el otro en su estación para terminar de cocinar, Santiago del Moro se acercó a ella para ver cómo se encontraba. “¿Sabés que te veía re madraza cocinando recién?”, comentó, para comenzar la conversación.

Fabián Cubero junto a sus hijas y Mica Viciconte (Foto: Instagram)

Al no recibir respuesta, el conductor agregó: “¿Cómo te llevás con las hijas de Poroto?”. Con una sonrisa, Mica dijo que se llevan de maravilla. A continuación, del Moro redobló la apuesta y cuestionó: “¿Te aman?”. Algo sorprendida por la extraña pregunta, la participante se tomó unos segundos para pensar bien en lo que iba a decir. “Bueno, es muy amplio eso, eso tendrías que preguntárselo a ellas, pero me llevo bien, sí”, manifestó.

Aunque aseguró que se llevan de maravilla, se vio obligada a compartir un pequeño detalle que dificulta la relación. “A mí me gusta cocinar con condimentos, con sabores y todo eso, y los nenes hoy de por sí comen más simple, milanesa, esas cosas, entonces si les pongo una cebolla... hay caritas, y veo que me la separan, y a mí eso me saca”, relató.

Curioso, el conductor quiso saber cómo hará cuando nazca Luca, su primer hijo junto a Cubero. Decidida, la madre primeriza explicó: “Mi idea es intentar desde chico inculcarle sabores, verduras, frutas”. Con un tono de humor y algo irónica, reveló que no está muy segura de poder lograrlo debido a la influencia que tendrán las tres niñas. “Con sus hermanas va a ser complicado. Me las imagino diciéndole ‘no comás esa cebolla’, me las re imagino, va a ser complicado”, expresó.

Mica Viciconte y Fabián Cubero, esperan su primer hijo juntos (Foto: Instagram)

Luego de la breve charla, Viciconte logró terminar sus platos a tiempo -unos higos rellenos de queso azul envueltos en panceta y espinacas y, luego, una pasta con camarones, espinacas y crema- pero no logró lo que buscaba y deberá enfrentar la etapa eliminatoria el domingo próximo.