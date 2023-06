Matías Camisani habló de su separación de Dolores Barreiro y se defendió de quienes lo acusaron de “vago y vividor”

escuchar

En el 2019, Dolores Barreiro y Matías Camisani confirmaron con mucho dolor que habían decidido ponerle un final a su relación tras veinte años juntos. Aunque, como en muchas separaciones, la división de bienes presentó ciertas dificultades, no se habló de tensiones y conflictos hasta comienzos del 2023, cuando trascendió que estarían enfrentados debido a una propiedad y que se habrían separado porque la modelo consideraba al músico “vago y caprichoso”.

Matías Camisani rompió el silencio y habló de su supuesto conflicto con Dolores Barreiro

Semanas después de que se filtrara esa información y en el marco del estreno de Blondi, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, Camisani rompió el silencio y se refirió por primera vez a las versiones de enfrentamiento con la madre de sus hijos. Asimismo, en diálogo con Intrusos (América), el artista respondió con dureza a las acusaciones sobre su estilo de vida y compromiso con el trabajo.

En 1996, Dolores Barreiro y Matías Camisani realizaron un viaje por trabajo a México y, un año más tarde, intercambiaban votos en una capilla ubicada en el barrio porteño de Devoto, la misma en donde, mucho tiempo atrás, los padres de la modelo habían celebrado su casamiento. A pesar de lo fugaz de los primeros pasos de su relación, siguieron juntos los siguientes veinte años, durante los que no solo construyeron un proyecto de vida, sino que formaron una gran familia con la llegada de sus cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.

Dolores Barreiro y Matías Camisani tuvieron cinco hijos juntos Gentileza Conrad

Luego de dos décadas de relación, en el 2019 sorprendieron al público al anunciar su separación y dicha confusión aumentó todavía más cuando Camisani dio una nota en la que admitió que no consideraba a la empresaria su amiga. Los rumores de distanciamiento aumentaron meses atrás ya que, en A la tarde (América). aseguraron que estaban enfrentados por una casa y que Barreiro tildaba a su exmarido de “vago y caprichoso”.

Aunque en esa oportunidad, los involucrados se llamaron al silencio, en las últimas horas Camisani dio una nota al ciclo conducido por Florencia de la V en donde se refirió a los dichos sobre su separación. “Es como toda separación dolorosa, habiendo cinco hijos de por medio más, pero es todo un proceso que empieza y termina. Ahora estamos muy bien”, comenzó.

En cuanto a las versiones de que la pelea estalló porque él le había cedido el hogar familiar a cambio de que la conductora le construyera una casa de similares características, dijo: “No es cierto, nunca tuvimos este tipo de conversación con Dolores, la casa es de Dolores y de mis cinco hijos”.

Finalmente, manifestó: “Es todo mentira, no voy a sumarme a desmentir ni a mentir... Habría que preguntarles a los que inventan porque nunca dan la cara. La realidad es que la gente que me conoce nunca diría ni que soy un vividor, ni que soy un vago que no me gusta hacer nada. Lo que pasa que mi actividad no fue nunca expuesta como la de Dolores. La gente sacará sus propias conclusiones pero es problema de cada uno”.

Dolores Barreiro y Matías Camisani: revelan el verdadero motivo que generó tensiones tras la separación

De acuerdo a lo detallado en el magazine de Karina Mazzocco, la separación de Camisani y Barreiro se vio impulsada porque él quería alejarse de las luces y cultivar una vida muy espiritual mientras ella deseaba alimentar su carrera profesional.

LA NACION