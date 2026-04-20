Mauricio Macri despidió a Luis Brandoni: “Un hombre realmente valiente y especial”

El ex presidente Mauricio Macri despidió hoy en redes sociales al actor Luis Brandoni, quien murió este lunes por la madrugada a los 86 años.

“Hoy despedimos todos con tristeza a Luis Brandoni. Un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo. Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta del PRO, e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto. Me quedará siempre el recuerdo de un hombre realmente valiente y especial. Mis cariños y respeto a su familia y amigos”, escribió Macri en X.

Además de dedicarse a la actuación, Brandoni tuvo una larga militancia política en la UCR, fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores en la primera mitad de los 70 y tuvo que irse del país por amenazas de la Triple A.

Fue asesor cultural muy estrecho del presidente Raúl Alfonsín, también por la UCR ocupó una banca de diputado nacional en 1997 y diez años después fue candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, acompañando a Ricardo Alfonsín del que tomó distancia cuando el hijo del expresidente radical aceptó ser embajador en España del gobierno anterior.

El cariñoso posteo de Mauricio Macri. X

Desde el radicalismo, Brandoni alentó primero a Cambiemos y después a Juntos por el Cambio, la alianza que sumó a macristas, radicales y “lilitos”, convencido de que había que dar una gran batalla republicana por ese lado.

Durante la pandemia grabó videos breves convocando a marchas contra la cuarentena y participó de las mismas. Si bien Brandoni cultivó una buena relación con Macri (tanto que su nombre estuvo en danza para acompañarlo como candidato a vice para las presidenciales de 2019, lugar que finalmente ocupó Miguel Ángel Pichetto) y en algunas concentraciones se lo vio acompañado por Hernán Lombardi, nunca fue del PRO y la única afiliación partidaria formal que se le conoció fue a la Unión Cívica Radical.