Mauricio Macri habló después de la mesaza y respondió la pregunta que se hacen todos

El expresidente Mauricio Macri aceptó responder algunas preguntas adicionales después de su aparición en La noche de Mirtha (eltrece) junto a Juana Viale y sembró algunas pistas sobre cómo concibe su futuro en la política nacional.

En un video compartido en la cuenta de Twitter de Mirtha Legrand, el exmandatario afirmó que la pasó “muy bien” durante su visita a la “mesaza”. “Fue una conversación relajada, distendida, la verdad es que hablamos de todos los temas, [la conductora] preguntó todo lo que quiso, me dejó hablar y fue muy interesante razonar con ella”, sostuvo.

Consultado sobre si le interesa volver a ser presidente, Macri señaló: “Hoy no me veo, me veo solamente enfrascado en el 2021, en resolver los problemas. El 2023 es muy distante, voy a estar donde la gente me necesite, yo me comprometí a que no los iba a dejar y no los voy a dejar”.

Sobre el final fue interrogado sobre cómo ve a los argentinos y pintó un triste semblante, aunque con un final alentador. “Golpeados, tristes asustados se mezcla la pandemia, los miedos por el trabajo, la inflación, pero también aprendiendo y madurando mucho y eso nos va permitir construir una realidad distinta”.

Durante la emisión, Macri tocó varios temas, desde la dura relación con su padre, Franco, su vida familiar con su esposa Juliana Awada y las lecciones que le dejó su paso por la presidencia hasta una dura crítica al manejo que ha realizado el Gobierno de Alberto Fernández de la pandemia de coronavirus.

LA NACION