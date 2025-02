Mauro Icardi compartió un íntimo álbum de fotos con la China Suárez y su mejor amigo Tano: “Caminando juntos”

Tras ser el centro de atención de los medios turcos el fin de semana por su presencia en el clásico del Galatasaray contra el Fenerbache, la China Suárez y Mauro Icardi continúan su aventura por Estambul. Para mostrar todas sus actividades, como ya se volvió una costumbre, el futbolista publicó varias fotos junto a su novia con un invitado especial: Tano, su perro, con el que se reencontró en Turquía.

“Caminando juntos, creando recuerdos”, escribió Icardi al pie de esta nueva publicación, que en cuestión de horas acumuló 400 mil ‘Me Gusta’. En una de las postales que eligió posó junto a Suárez y su mascota en el jardín de la mansión que compartía con Wanda Nara en Estambul. Asimismo, mostró la intimidad de sus caminatas por los puentes que atraviesan los lagos del barrio privado donde tiene la propiedad, que actualmente están cubiertos de nieve debido a las bajas temperaturas invernales.

Más adelante, la pareja se tomó tiernas fotografías en las que se los ve abrazados y donde dejaron en evidencia su amor ante las cámaras. Para la ocasión, ambos se vistieron con varias capas de ropa abrigada negra. En cuanto a los accesorios, la actriz eligió el mismo gorro de lana negro que usó el fin de semana para ir a la cancha. Por su parte, fiel a su estilo, Mauro sumó una gorra beige que usó por debajo de la capucha de su abrigo.

La China Suárez y Mauro Icardi caminaron por la nieve

Para cerrar el posteo, Icardi publicó una imagen con su perro, el doctor Confaloieri, el especialista encargado de la recuperación de su operación de rodilla, y Marcelo La Torre, productor e íntimo amigo de María Eugenia, quien aparentemente los acompañó el viaje. Automáticamente, después de la publicación de las fotos, el posteo se llenó de comentarios y, como sucede desde hace varias semanas, muchos de ellos son de parte de los seguidores de Wanda Nara.

Mauro Icardi posó en Turquía con su médico y un amigo de la China Suárez

“Wanda usa chaleco, ella usa chaleco”; “Como me gusta la sonrisa de la China”; “Agarrada como garrapata”; “Cuanto más muestran, menos real es” y “Pesado, como collar de sandía”, fueron algunos de los que recibieron más likes hasta el momento. Sin embargo, a pesar de la gran presencia de los haters en el posteo, la China Suárez también sumó su comentario. “Qué lindo es caminar con vos”, escribió junto a un emoji de corazón.

Cabe destacar que unos días antes de que Mauro Icardi blanquee cómo está su perro Tano, a quien no se había visto en redes sociales por varios meses, Melina Brizuela, la excantente de Agapornis, antes conocida como Melina Lezcano, expresó su preocupación por las mascotas del futbolista, Nara y Suárez. “Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién; de quién fue primero, de hace cuánto que están, de hace cuánto que no están… Pero a mí solo me preocupa una cosa”, expresó la cantante en su cuenta de TikTok. “La cantidad de perros y gatos que se ha comprado esta gente a lo largo de los años, Wanda, Mauro, la China que tiene un montón de perros”, continuó.

“¿Qué hacen con todos esos animales? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué iban viajando de acá para allá?”, cuestionó la artista. Por este motivo, la aparición de Mauro con su perro no parece casual, y podría tratarse de una respuesta indirecta a los cuestionamientos de Melina, quien también es rescatista de animales.