“La Reina está en casa”: el fuerte palito de Mauro Icardi a Wanda Nara tras coincidir en Turquía

Este sábado por la noche, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Estambul para que el futbolista cumpla sus compromisos laborales con el Galatasaray. Desde su llegada, ambos empezaron a compartir románticas postales. Sin embargo, lo que la pareja no se esperaba era la presencia de Wanda Nara, quien llegó el domingo a la ciudad turca para recibir un importante premio internacional.

Pocas horas después de su llegada, la China Suárez salió a recorrer el imponente Palacio de Dolmabahçe e hizo un posteo desde allí para compartir los impactantes paisajes y su lujoso look con sus seguidores. En cuestión de minutos, como es su costumbre, Mauro compartió la publicación de su novia en sus historias y añadió un polémico texto, que muchos interpretaron como una fuerte indirecta a Wanda Nara. “La reina está en casa”, escribió el futbolista, junto con una bandera de Turquía y un emoji de león, justo cuando su expareja aterrizó en el país.

El "palito" de Mauro Icardi a Wanda NAra

Asimismo, para completar la provocación, Icardi publicó un álbum de varias fotos junto a Suárez en la nieve. En las postales se los ve abrazados, sonrientes y abrigados con botas y gorros que los resguardaron de las extremas temperaturas.

Mauro publicó más fotos con la China Suárez

Como era de esperarse, Wanda Nara decidió no quedarse callada ante esta provocación y publicó una contundente respuesta en sus historias. “Una argentina, nominada en Estambul”, señaló la modelo al publicar una selfie desde el avión, recién llegada al país. Cabe destacar que, horas antes, la conductora de Telefe reveló en sus redes sociales que viajó sola para recibir el premio a Mujer del Año.

Wanda Nara llegó a Estambul

“Viajando a una de mis ciudades favoritas. Viajé sola, con mis hijos muy bebés, con amigos, familia y de tanto amarla hice de todo para vivir en ella. Me dieron mucho amor, trabajo y me cuidaron. Hoy vuelvo con una nominación a Mujer del Año, algo que ni soñando me podía imaginar”, anticipó horas antes.