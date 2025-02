La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: del paseo en el palacio a la tremenda nevada en su mansión

Este fin de semana, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Turquía para que el jugador cumpla con sus compromisos con el Galatasaray. Como es su costumbre, apenas emprendieron viaje, empezaron a publicar varias postales y videos con las que compartieron los detalles de su visita y revolucionaron a sus millones de seguidores. La seguidilla de posteos empezó el sábado por la noche, cuando ambos publicaron fotos desde sus asientos de avión, listos para pasar más de 16 horas en vuelo.

Para viajar, Mauro eligió una clásica gorra negra con detalles bordados en blanco y una remera de algodón blanca. Por su parte, la China Suárez optó por un conjunto un poco más jugado, ya que a su look clásico, blanco y negro le sumó un llamativo sombrero. La foto de la ex Casi Ángeles generó tanto revuelo que, en cuestión de minutos, la actriz decidió usarla como nueva foto de perfil.

Luego de aterrizar, Suárez mostró cómo decidió empezar su recorrido. Según la foto que publicó en sus historias de Instagram, para sus más de siete millones de seguidores, la modelo arrancó esta visita en el Palacio de Dolmabahçe, un imponente castillo ubicado en la costa europea del Bósforo. Este emblemático complejo, que es un gran atractivo turístico, sirvió de principal centro administrativo del Imperio otomano de 1853 a 1922.

La China Suárez visitó un palacio en Turquía

Para su visita, la actriz vistió un lujoso tapado de piel marrón, con el que ya se había mostrado en su viaje anterior a Turquía. Tal como aclaró en aquella oportunidad, no se trata de un auténtico abrigo de origen animal, sino que es una imitación sintética de dicho material. Esto porque, según contó en varias oportunidades, Suárez es una gran amante de los animales y lleva una dieta vegetariana, por lo que sería contradictorio que elija vestir prendas no veganas.

La China Suárez usó un tapado para protegerse del frío

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Mauro mostró su emotivo reencuentro con Tano, su perro, quien fue corriendo hacia él apenas llegó a su mansión en Estambul. En cuanto amaneció, el futbolista compartió un impresionante video, en el que se ve al patio de su casa completamente cubierto de nieve. “Buen día, Estambul”, escribió para acompañar el clip, junto con emojis de muñecos de nieve. Cabe destacar que actualmente en la ciudad turca hacen -1°C de sensación térmica.

Minutos después del posteo en la nieve, Icardi subió a su historia una publicación del Galatasaray que lo muestra en la cancha, charlando con los dirigentes. Por otro lado, Wanda Nara mostró en sus historias que también está camino a Estambul y debería aterrizar en las próximas horas. En sus fotos, la modelo se mostró sola, con su valija y su cartera, de la que colgó pequeños accesorios de Hello Kitty.

Wanda Nara también está camino a Estambul

“Viajando a una de mis ciudades favoritas. Viajé sola, con mis hijos muy bebés, con amigos, familia y de tanto amarla hice de todo para vivir en ella. Me dieron mucho amor, trabajo y me cuidaron. Hoy vuelvo con una nominación a Mujer del Año, algo que ni soñando me podía imaginar”, escribió la modelo sobre la postal, revelando el motivo de su viaje.