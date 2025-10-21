Maxi López reveló cómo es su relación con Wanda Nara y sorprendió con una frase: “Siempre nos tiroteamos”

Maxi López se ausentó casi una semana de MasterChef Celebrity (Telefe) debido a que su actual pareja, Daniela Christiansson, sufrió un accidente doméstico en su casa de Suiza. Asustado por el estado de salud de la modelo, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo, el exjugador de River Plate viajó en un vuelo relámpago y la acompañó durante casi una semana. De vuelta en la Argentina, brindó una entrevista a Bondi Live donde desmintió los rumores que circularon sobre su salida inmediata del certamen y sobre su supuesta “mala relación” con Wanda Nara.

“Ella (Daniela Christiansson) está bien. Fue un accidente doméstico, nada más. El viaje ya estaba organizado, estaba planeado. Así que estuve tres, cuatro semanas en el país. Necesitaba una semana para estar allá. También estaba extrañando a mi bebé allá”, comenzó López, sobre las razones que lo motivaron a viajar. Y remarcó que es todo un desafío para él formar parte del ciclo de Telefe, dado que su vida se encuentra organizada desde hace más de 20 años en Europa. “Yo creo que debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza… tengo mi señora que también está embarazada y todas las situaciones. Vine para acá, acepté este desafío, pero obviamente tengo la distancia normal, me tuve que tomar un avión y no es que vivo a una hora”, señaló.

Además, dejó en claro que muy posiblemente tenga que abandonar una vez más el certamen el día en que nazca su segundo hijo junto a Daniela. “Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada. Así que, en base a lo que vayan diciendo los médicos y cómo proceda todo, lo vamos a ir organizando", explicó sobre la dinámica familiar.

Maxi López habló de su viaje relámpago a Europa

Sus cruces con Wanda Nara en el programa de televisión son algunos de los momentos más esperados por el público, pero también existieron dudas sobre si algunas de sus conversaciones podrían haber sido guionadas por la producción para generar más rating. “No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena. Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad esta fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión“, recapituló la historia de su vínculo con la mediática.

Maxi López bancó a Martín Migueles tras la denuncia de Mauro Icardi

La semana pasada Mauro Icardi hizo una presentación a la Justicia alegando su temor de que Martín Migueles, el actual novio de Wanda Nara, pudiera ejercer una “mala influencia” sobre sus hijas, Francesca e Isabella. Esto llegó después de que la empresaria compartiera un video en sus redes sociales en el que se veía a su hija Francesca dormida mientras el hombre descansaba a su lado apoyándole una mano en su espalda.

El video por el que Mauro Icardi decidió denunciar a Wanda Nara y a Martín Migueles

Para no sumarse a la polémica, Maxi López explicó que él mantiene una muy buena relación con las niñas, a quienes las quiere como a sus propios hijos. “Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa, acá o en Europa, les abro la puerta como uno más de mis hijos… me parece que los nenes tienen que estar bien”, analizó.

En referencia a su trato con Martín Migueles, el exdeportista sentenció: "Tengo buena onda con él, trata bien a mis chicos y eso quiere decir que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos“.