El dolor de Daniela Christiansson por el regreso de Maxi López a la Argentina: “Cuando tu corazón se rompe en silencio”

Maximiliano López abandonó el lunes Suiza y partió rumbo a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). El exfutbolista viajó de urgencia a Ginebra tras un accidente doméstico que sufrió Daniela Christiansson y su hija Elle, del cual no pasó a mayores. La estadía fue corta y la modelo sueca lo lamentó en las redes sociales con un texto alusivo y un carrusel de fotos de sus días en la pintoresca ciudad europea.

La modelo ganó relevancia en las últimas semanas cuando López empezó con su participación en el reality culinario. Además de que pasó a ser noticia siete meses atrás por su segundo embarazo junto a Maxi López.

El tierno posteo de Daniela Christiansson por la partida de Maxi Loóez a la Argentina (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

Lo cierto es que en un posteo que realizó en Instagram, Christiansson fue contundente con sus sentimientos al despedirse de López. “Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: es solo un adiós por ahora. El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora”, redactó la modelo.

Hacia el final de su mensaje dijo en español: “Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos”. Asimismo, añadió un emoticono de corazón. Como respuesta, en la sección de comentarios, el ex River Plate plasmó emoticonos de corazones y ella contestó con el mismo gesto.

El tierno abrazo de Maxi y su hija Elle antes de despedirse (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

El carrusel consiste de cuatro fotos. En la primera aparece Maxi López con Christiansson en una cafetería del centro de Ginebra. En la segunda, sumó un tierno recuerdo de su hija Elle con el exdeportista. También mostró a Kika, su mascota, con la que realizaron un paseo. Y en la última postal posaron padre e hija desde el living de su casa -la pequeña apareció con una remera rosa y lentes de sol-.

“Hermosa familia”; “Dios los bendiga”; “La mejor pareja”; “Qué hermoso el apoyo que le das a tu esposo” y “Sos la número uno, Daniela. Bendiciones para vos y tu familia”, fueron algunos de los mensajes que recibió la modelo de parte de sus seguidores.

Maxi López volvió por unos días a Ginebra tras un incidente doméstico que vivió Daniele, pero ahora regresó a Buenos Aires para seguir en MasterChef (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

Antes de retornar a la Argentina, López subió a las historias de Instagram un video de Elle mientras jugaba con sus muñecas. “Te voy a extrañar mucho, bebé”, escribió.

La manifestación de amor de la pareja llegó luego de los rumores de crisis que enfrentaron tras el estreno de MasterChef, donde se vio cómo Wanda Nara en diferentes escenas aprovechó para rememorar su matrimonio con López. Desde anécdotas graciosas hasta aquellas conductas de las cuales ambos disentían.

Así se despidió Maxi López de su hija Elle

Los rumores fueron tan lejos que Christiansson salió a aclarar la situación con una historia de Instagram en la que se explayó al respecto. “Si Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar”, sostuvo la modelo.

Y agregó: “¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo; el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual me pone feliz verlo disfrutar con sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en la Argentina y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa”.