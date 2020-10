Maximiliano Guerra le contestó a Alberto Fernández: "Dios no es peronista"

Maximiliano Guerra fue invitado por Viviana Canosa a su programa Nada personal (elnueve) y apuntó contra el Presidente Crédito: Captura de pantalla / elnueve

Maximiliano Guerra protagonizó un mano a mano con Viviana Canosa en su programa Nada personal (elnueve). El reconocido bailarín se refirió a la gestión de Alberto Fernández, a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y dio detalles sobre una posible candidatura.

"Hay que tener una política de estado, tenemos que saber a dónde queremos llegar con nuestro país y tener una meta. Después, bueno, es democracia. Pero no nos perdamos en el camino. Creo que hace mucho tiempo que estamos perdidos", expresó Guerra este lunes por la noche.

El bailarín respondió a los dichos de Alberto Fernández durante su discurso en el acto por el Día de la Lealtad, en el que aseguró que "Dios debe ser peronista". "Dios es Dios, porque debe haber peronistas que deben ser judíos, Dios no es peronista. No pasa por ahí el discurso, a veces nuestros políticos equivocan la palabra cuando quieren decir cosas fuertes".

"Todos somos ciudadanos que tenemos derecho a decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Para mí, el 12 de octubre fue una gran marcha. Yo vi mucha alegría en la gente, más allá de sus preocupaciones, vi gente de todas partes. Me parece válido que la gente pueda expresarse y decir lo que piensa", comentó.

"¿Por qué vos terminás metiéndote en política?", le consultó Canosa. "Conozco a Pato (Bullrich) hace muchos años, en varias reuniones estuvimos juntos, ahora nos empezamos a juntar de nuevo. Nos juntamos, hablamos y tenemos grupos. Yo siempre fui un tipo muy comprometido con la sociedad, solidario y siempre hice mucha beneficencia", sostuvo.

"Nos vamos equivocando cíclicamente, yo le hablé a Mauricio (Macri) y le dije: 'Mauricio, ¿cómo ayudo, cómo acompaño, qué puedo hacer?'. Después pasó la pérdida de las elecciones, seguimos hablando y me dijo: 'mirá, hablá con Pato para ver qué es lo que querés hacer'. Siempre tuve esta vocación política", continuó.

La conductora, entonces, le preguntó si le gustaría ser diputado. Guerra aseguró: "Mi carrera política tiene que ser a partir de lo que yo pueda dar, de mis capacidades. Cuando el PRO con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio decidan cómo van a ser las listas, si creen que mi lugar está en una lista, lo pensaré, siempre y cuando me sienta con la capacidad de poder cumplir con eso, pero no es una cosa que piense ahora. Yo me tiré a la pileta a nadar con toda la gente que tiene que salir de este bardo". "¿Hay agua en la pileta?", repreguntó la periodista. "Poquita, vamos medio de rodillas", manifestó el bailarín.

Por último, se refirió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Creo que Cristina, si tenemos que ser sinceros, volvió al poder por un solo motivo que es su impunidad. No dijo nada de la pandemia, entonces no le vamos preguntar por qué no fue al Día de la Lealtad, habría que ver si Cristina quería a Perón o no", concluyó.