El sorpresivo saludo de Lali Espósito a Tini Stoessel y las pistas detrás de un encuentro tan esperado como secreto

Durante mucho tiempo, los rumores aseguraban que estaban enfrentadas y que entre ellas había diferencias. Sin embargo, tanto Lali Espósito como Tini Stoessel se ocuparon de aclarar que esa mala relación no existía y se halagaron mutuamente como para desandar esa grieta impuesta por sus fans. A esa historia de buena onda solo le faltaba una imagen, que finalmente llegó este lunes a través de las redes sociales .

La encargada de compartirla fue Lali, quien eligió la postal para desearle feliz cumpleaños a su colega. “Feliz cumple, reina”, escribió al subir la foto en donde se las ve a las dos abrazadas dentro de un estudio de grabación. A juzgar por el corte de pelo de la cantante de “Disciplina”, este encuentro se dio hace poco y podría indicar que está en camino la tan ansiada colaboración entre las dos cantantes argentinas.

“Hace poco Lali dijo que a ella le gustaría que hagan algo juntas”, le dijo en diciembre Germán Paoloski a Stoessel, durante su visita al programa de Telefe No es tan tarde. “Ya estamos... Va a suceder. De verdad”, respondió ella y por si quedaban dudas, reafirmó: “Sí, va a suceder, yo estoy segura de que va a pasar”, agregó, aunque no quiso dar más precisiones.

Lali Espósito le deseó feliz cumpleaños a Tini Stoessel con una foto de ambas

Unos meses antes, Lali se encargó de frenar en seco algunos rumores que aseguraban que no se iba a presentar en un concierto debido a la presencia de su colega. “No me bajé de ninguno show, chiques. Jamás fue real que me hayan convocado. De hecho, nunca entendí de qué hablaban hasta ahora”, expresó en Twitter.

“ A mí estas movidas de Twitter y contestarlas no me gusta, pero menos soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera tuitear, no que hablen ‘mal de mí’. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena, ya está. Eso es viejo ”, cerró en su momento.

Las versiones de que ambas no se llevaban bien nacieron hace años. Durante mucho tiempo se especuló sobre la rivalidad que podría existir entre las artistas, que además de tener carreras muy exitosas, ambas estuvieron de novia con el actor Peter Lanzani en distintos momentos.

Lali y Tini participaron hace unos años del ciclo Únicos gentileza Vicky Zapata prensa

Sin embargo, ya hace tiempo que ambas tratan de dejar en claro una y otra vez que la competencia no existe y que se admiran mutuamente. En cada lanzamiento musical que hacen, se tiran guiños por redes sociales, felicitándose y apoyándose.

“ Con Lali no solo tenemos buena relación, sino que nunca pasó nada personal entre nosotras. Nos vemos, la mejor onda, nos felicitamos por algún tema. Mensajes. No tenemos ningún problema. Estamos cansadas de decir que entre nosotras no hay ningún problema . Me pone contenta porque está creciendo mucho el mercado argentino para las mujeres, que cada vez seamos más. Sale mucho de la prensa tener que comparar a dos artistas mujeres cuando cada una puede tener su camino y hacer la música que quiere. De hecho, hasta compartir música en algún momento”, aclaró Tini hace algunos años durante una entrevista.

El año pasado, durante su visita al programa de Paoloski, Stoessel también aseguró que le gustaría compartir más tiempo con su colega. “Tenés que elegir a una de estas artistas para irte un fin de semana de joda. No es una colaboración, es irte un fin de semana y pasarla bien”, le preguntó el periodista, que le dio como opciones a Natalie Pérez, Nicki Nicole, Lali Espósito y Nathy Peluso.

“Bueno, con Nicki tuvimos noches divertidas, entonces es como que ya cuenta... Creo que me iría con Lali”. Sorprendido por la declaración, el periodista le volvió a preguntar si había elegido a la correcta. “Sí, me voy con Lali, la veo una mina muy divertida para salir de joda, cag... de risa, debe ser increíble”, explicó la actriz de Violetta dando por finalizado una vez más el rumor de una “grieta” entre ambas.