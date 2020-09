Oliva recordó en Polémica en el Bar una oportunidad en la que Maradona desapareció por dos días porque "lo abdujeron los extraterrestres" Crédito: América TV

30 de septiembre de 2020 • 14:08

Rocío Oliva es reticente a hablar de su vida privada, pero a veces sus compañeros de Polémica en el bar logran sacarle alguna anécdota de sus tiempos de novia con Diego Maradona. Anoche, la exjugadora de River recordó una Nochebuena en la que el astro del fútbol desapareció por dos días.

"Dos días desapareció y me dijo 'me llevaron los marcianos'", contó Oliva y sus compañeros se mostraron entre sorprendidos y tentados. Mariano Iúdica, el conductor del programa, quiso saber más.

"Fue después de un 24 a las doce de la noche. Volvió el 26 o 27. 'Me llevaron los marcianos. No sabía dónde estaba, después me recuperé, me levanté y me volví para acá', me dijo", explicó una resignada Oliva.

Iúdica le preguntó si se asustó. "Qué me voy a asustar", le respondió irónicamente Oliva. Luego explicó que Maradona se retiró del lugar sin que ella se diera cuenta: "Le dije che, querés tomar... Y desapareció. No estaba más en la casa".

Luciana Salazar, su compañera de mesa, la interrogó sobre la extraña situación: "¿Y nunca te enteraste qué le pasó?". Oliva le respondió casi superada: "¿Qué va a pasar? Se fue con los amigos". Y agregó: "Estábamos almorzando cuando llegó, en familia".

Para finalizar, la exjugadora de River contó que su madre, en ese almuerzo y luego de escuchar la excusa de Maradona, "se quedó pensando". Según Oliva, Maradona le respondió: 'Suegra, ¿a vos nunca te llevaron los marcianos?'".