La actriz explicó que con su marido tenían la idea de ir a vivir a una granja hace tiempo, pero la pandemia de coronavirus hizo que se aceleran los tiempos de la mudanza al campo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 12:27

La actriz Melissa Gilbert interpretó diversos personajes a través de su dilatada carrera, pero en el imaginario popular ella será por siempre la pequeña Laura Ingalls. Era la hija del medio en La familia Ingalls, la popular serie televisiva de la década del 70 que narraba las peripecias de un grupo familiar rural que habitaba una pequeña casa en la pradera, en el siglo XIX.

Lo paradójico es que ahora, y a causa de la pandemia de coronavirus, la propia Gilbert, de 56 años, se ha mudado junto a su marido a vivir a una granja con una pequeña casa, tal como la de la serie.

La actriz que interpretó a la pequeña Laura Ingalls (sentada abajo) actualmente tiene 56 años y vive en una granja similar a la de la serie que la hizo famosa Fuente: Archivo

Solo que, en Little House on the Prairie (Una pequeña casa en la pradera, el nombre del programa en inglés) los Ingalls vivían en el estado de Minnesota, mientras que la propiedad campestre de la actriz que dio vida a Laura se encuentra en las afueras del pueblo de Catskill, estado de Nueva York.

Hace unos años, la actriz y su marido, el actor y director Timothy Busfield se mudaron a la ciudad de Nueva York, ya tenían en mente la idea de irse a vivir al campo. Compraron una cabaña y unas hectáreas circundantes con la idea de empezar a vivir como granjeros. Tenían la idea de ir mejorando el lugar par mudarse tranquilos, pero la pandemia del Covid-19 los llevó a apresurar los pasos.

Ellos habían planeado, según el testimonio de Gilbert, "cultivar un huerto y conseguir pollos y también construir un granero y tener caballos y cabras". Pero luego "la pandemia golpeó, y así nuestra línea de tiempo avanzó".

"Tuvimos que (montar) el jardín y la huerta, construir un sistema de riego, construir la seguridad para el jardín y el gallinero, a la que le hicimos una cerca eléctrica para mantener a los osos alejados", narró la actriz que le dio vida a Laura Ingalls entre 1974 -cuando tenía apenas 10 años- y 1983, según consigna el medio estadounidense Usa Today.

La idea de todas estas tareas puede parecer muy extenuantes, pero ella parece disfrutar los trabajos a los que la lleva la granja: "Nunca me divertí más en mi vida -expresó-. Nos levantamos muy temprano y a las 10 de la mañana ya estamos absolutamente sucios. Y estoy alegre todo el tiempo".

En su cuenta de Instagram, la actriz suele subir sus logros como granjera, al exhibir en diversas fotos los productos que se generan en su la tierra de su huerta. También publica diversos tips y comentarios sobre cómo criar y mantener saludables a sus gallinas ponedoras.

GIlbert está feliz de volver a una vida similar a la que hacía cuando fue la hija del medio de los Ingalls, entre 1974 y 1983 Crédito: Instagram

Gilbert señaló también en el citado medio que los fans volvieron a ver La familia Ingalls durante los tiempos de la pandemia, y que, más allá del reconocimiento de la vida en la ruralidad, hay capítulos que, por los temas que tocan, mantienen su vigencia.

Específicamente habló de dos episodios de la temporada tres, llamados Quarantine (Cuarentena), donde todo el pueblo queda aislado a causa de una mortal fiebre de montaña y de Widsom of Solomon (La sabiduría de Salomón), que habla sobre el racismo.

En cuanto a la vida alejada de los centros urbanos, la intérprete de Laura Ingalls, sentenció: "No tengo ningún deseo de volver a la ciudad, excepto cada seis meses para ver a mi dentista".