Melody Luz apuntó contra Alex Caniggia y lo acusó de infiel: “La intuición nunca falla”

Después de tres años juntos y una hija en común, Melody Luz y Alex Caniggia se separaron el 19 de abril pasado. Pese a que al principio habían decidido no dar detalles de los motivos por los que decidieron tomar caminos separados, ahora, y tras los rumores que vinculan al mediático con una nueva joven, la bailarina estalló desde su cuenta de Instagram.

Alex Caniggia y Melody Luz se convirtieron en padres de Venezia en 2023 Instagram: melodyluz

Mediante su perfil, en el que cuenta con 881.000 seguidores, la exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece) realizó un fuerte descargo en el que lo acusó de infiel y de mal padre. “Hay días que tengo ganas de servir el banquete. Hoy es uno de esos días”, dijo irónicamente y continuó: “Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja, ¿no? Después, si vas a bardear personas por cierto tipo de cuerpo, asegurate de no terminar con una así”.

Melody Luz aseguró que Alex Caniggia le fue infiel (Foto: Captura Instagram/@melodyluz)

En ese sentido, reflexionó: “Hay ejemplos, vivencias, experiencias, que uno decide repetir o no. Y cuando te llenás la boca diciendo que no repetirías algo que terminás haciendo... Lo que pasa es que a veces un acto dice más que mil palabras. Así que todas las palabras que vean también por los medios, por los móviles, no se crean nada. Porque a mí se me sigue sin respetar”.

Luego, la joven de 28 años dio indicios de que encontró conversaciones del hijo de Mariana Nannis con otras mujeres. “Si ustedes ven conversaciones con otras minas, que están felicitando a una por hacerse una liposucción mientras vos seguís teniendo la faja posparto, si dice que se habla con una hace cinco años, cuando conmigo estuvo tres... Igual, recuerden que la mala, la p***, la abandonadora y la que no supo cuidar la familia, ¿quién fue? Adivinen", lanzó.

Melody Luz furiosa con Alex Caniggia (Foto: Captura Instagram/@melodyluz)

Y cerró: “La intuición que tenemos nosotras nunca falla. Nunca. Salí de ahí. Podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara, que se piensa que sos b******. Que la persona que más cerca tengas, no te falte el respeto, ni te haga sentir que valés poco, o que estás loca, que sos una tóxica... No, amor, la vida es una, así que salí de ahí. Te lo digo yo, que salí“.

Horas después de sus fuertes declaraciones, Alex decidió dar explicaciones a través de sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula tres millones de seguidores. “Buenas, buenas, gente. Recién me entero de que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia. Gente, no tengo novia. No estoy en pareja”, aseguró y completó: “No voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí me enamore totalmente. Así que gente no estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”, cerró Alex.

Alex Caniggia desmintió los rumores de romance con Ivana Capalbi

Pero no fue el único en hablar. Ivana Capialbi, la joven a la que se lo vinculó y la cual frecuenta el ambiente de quien llaman “El Emperador”, también lo hizo. “Quiero aclarar esto una vez porque tengo el teléfono reventado de mensajes. No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres", aseveró.

Ivana Capialbi, la supuesta nueva novia de Alex Caniggia rompió el silencio (Foto: Captura Instagram/@ivanamcapialbi)

“Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo. Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Solo conté cuándo y cómo nos conocimos”, siguió.