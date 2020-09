Meritocracia: Fabián Doman se enojó por las declaraciones de Alberto Fernández

Fabián Doman se refirió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el mérito y se preguntó, indignado: "¿Vinieron a gobernar o a escribir libros de filosofía?" Fuente: Archivo

"Más allá de lo económico, ¿dónde vamos? Es evidente que no vamos a ser Venezuela, podemos ser mejores o peores, pero quiero que me digan a dónde vamos, con todo respeto. No se sabe a dónde vamos, no sabemos", comentó, muy molesto, durante el pase de su programa, Doman 910 con el de Luis Novaresio por la radio La Red.

"El Gobierno está zigzagueando, pasa de la gran política como fue el 18 de marzo de ponerse el país al hombro al cristinismo. Aparte del cepo, ¿me contás cuál es el plan? ¿Podés aflojar con las obsesiones? ¡Otra vez con el tema de la meritocracia!", completó Novaresio, y preguntó: "¿Está mal la meritocracia?".

"Cuando vos te planteás que el mundo se divide entre los Estados Unidos y China, y decís nosotros vamos a generar un espacio superador con México, y México se saca una foto con [Donald] Trump, y se te ríe en la cara; cuando te planteás que el mundo no tiene que funcionar con la meritocracia, yo me pregunto: ¿Vinieron a gobernar, o a escribir libros de filosofía?", interrogó enojado.

"El Estado no tiene que poner un pie en la cabeza del que tiene oportunidades sino generar que quienes no tienen chances puedan emparejar, pero no les está saliendo. Dejen de ponerle un pie en la cabeza al que tiene un poco más de chances. Esforzarse está bueno", remarcó Novaresio.

"¿Cuál es el mensaje, que no te esfuerces? Qué le dijo a mi hijo que está haciendo dos carreras universitarias a la vez, ¿que no las haga? No las hagas", dijo Doman. "El Presidente que el 18 de marzo se puso el país al hombro volvió a las obsesiones mezquinas de quien mentó su presidencia", agregó Novaresio, refiriéndose a Cristina Kirchner.

"Firmo al pie", cerró Doman.