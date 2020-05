Met gala: los cuatro looks más emblemáticos de Sarah Jessica Parker

La actriz sorprendió a todos y todas durante los MET del 2018 con un atuendo de DolceG abbana. Fuente: LA NACION

Este 4 de mayo se hubiera realizado la clásica y esperada MET Gala . Noche que reúne a los grandes de la moda y celebra su talento a través de una lujosa exposición en el Museo Metropolitano de Nueva York . Pero esta vez no será así. A raíz de la propagación del coronavirus, sobre todo en dicha ciudad que es uno de los focos más grandes de contagio, el evento se canceló.

Aún así, para no quedarse con las ganas, algunos participantes organizaron un gran encuentro virtual del que todos van a poder ser parte. Anna Wintour , editora de la revista Vogue , recordó a lo largo de todo el día, a través de YouTube , los mejores looks de los últimos años y presentando a distintos invitados desde sus casas.

Entre todas esas estrellas, la que no faltó fue Sarah Jessica Parker , quien marcó tendencia en cada MET Gala a la que asistió. Y si bien estuvo ausente en la edición del 2019, a la actriz de Sex and the city se la recuerda por sus aciertos y también por sus errores en esta mítica fiesta de la moda.

Por eso mismo, vamos a recordar cuatro de sus looks más expresivos en el Museo Metropolitano de Nueva York.

2006

La actriz llegó a la exhibición junto a Alexander McQueen, ambos vestidos de forma muy similar con atuendos ingleses. Fuente: LA NACION

La actriz apareció con el diseño de Alexander McQueen , su mejor amigo. La temática de ese año fue 'Tradición y transgresión en la moda británica'.

2013

El vestido fue de Giles Deacon y la consigna: "Punk: Chaos to Couture". Fuente: LA NACION

Este fue uno de los atuendos más atrevidos de ese año en el MET bajo la consigna: 'Punk: del caos a la alta costura'. Parker llegó a la alfombra roja con un diseño de Giles Deacon. Su peinado en forma de mohicano, diseñado por Philip Treacy , fue furor y ella contó que tuvo que ir sentada en el piso del auto para no arruinarlo.

2015

El diseño fue de HM y el tocado fue fue un diseño hecho especialmente para ella por parte del equipo creativo de la marca. Fuente: LA NACION

Esta vez Sara se vistió con la marca H&M . En este caso, el tocado hecho para la exhibición 'China a través del espejo', fue una de las mejores y más sorprendentes perlitas de la noche.

2018

Este fue el último MET al que asistió porque durante el 2019 fue la gran ausente. Fue vestida por Dolce Gabbana. Fuente: LA NACION

Fue el vestido y el tocado más aplaudido de su carrera en los MET. La consigna era 'Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica'. La actriz vestida de Dolce & Gabbana , retrató la influencia de la religión católica en la moda de una forma auténtica e impactante.