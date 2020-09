Los fans de la serie estrenada en 1965 quedaron encantados con la foto que posteó la actriz Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 16:42

A 55 años del estreno de Mi bella genio, reapareció en redes su protagonista y los fanáticos de esa comedia celebraron la grata sorpresa.

Barbara Eden cumplió el 23 de agosto 89 años y dejó a todos boquiabiertos con su aspecto tan juvenil. Subió una foto a su cuenta de Instagram y la imagen cosechó más de 20.000 "me gusta".

¿Qué fue de la vida de la actriz después de la serie?

Eden hizo una participación en el filme My Adventures with Santa el año pasado, una historia navideña dirigida por Brian Skiba. Pero hace mucho que no se la ve en pantalla chica.

Leyenda viviente, la mujer que acompañó a figuras de Hollywood como Elvis Presley y Frankie Avalon se mantiene silenciosa, pero de vez en cuando aprovecha la oportunidad para tomar contacto con los fanáticos del mundo, que la adoran desde que la descubrieron en aquella ficción que tuvo cinco temporadas y en las que tuvo como coequiper a Larry Hagman.

Eden recibió una llamada de la policía. Ese día le avisaron que su único hijo había muerto por sobredosis de heroína Crédito: Instagram

Vestida de rosa y en la playa, la imagen que subió Barbara por su cumpleaños se llenó de mensajes mucho más allá de los Estados Unidos. Y es que en Latinoamérica miles la recuerdan por su sonrisa y picardía en aquella serie que hasta hoy tiene repeticiones televisivas.

Con mascota nueva, la actriz no dudó en presentar a su nuevo compañero en Instagram. "¡Aquí está él! ¡La nueva incorporación a nuestra familia! Bentley. Lo tenemos desde principios de mes. Todo el mundo necesita ánimo. Es un niño adorable que nos mantiene a todos en movimiento y activos, ¡Bribón! ¡Habrá muchas más fotos de él por venir!", escribió Eden.

Hoy Barbara intenta seguir adelante pese a ese gran dolor Crédito: Instagram

"Muy feliz Día de la Independencia para todos mis amigos, fanáticos y seguidores estadounidenses. Se sintió tan bien estar afuera hoy con queridos amigos. Aunque traje mi barbijo. Espero que todos tengan un día fantástico", publicó el pasado 4 de julio.

La actriz vivió una gran desgracia en 2001: perdió a su hijo Matthew Ansara. El joven era adicto a las drogas. La propia actriz se animó luego a contar la dramática historia, en una entrevista otorgada a People: dijo que su principal motivación era ayudar a otros padres a identificar los primeros signos de abuso de estupefacientes por parte de los hijos. "Si se trata esta enfermedad temprano, se puede detener", señaló.

En 2011, la eterna "bella genio" publicó un libro en el que relató secretos de trayectoria y de su vida personal Crédito: Instagram

El 26 de junio del año 2001, Eden recibió una llamada de la policía. Ese día le avisaron que su único hijo había muerto por sobredosis de heroína. El cuerpo del actor y fisicoculturista, de 35 años, había sido hallado desplomado sobre el volante de su vehículo en una estación de servicio en Monrovia, California.

Hoy Barbara intenta seguir adelante pese a ese gran dolor. La actriz atravesó tres matrimonios (con Michael Ansara entre 1958 y 1974; con Charles Donald Fegert entre 1977 y 1983 y con Jon Eicholtz desde 1991).

Con mascota nueva, la actriz no dudó en presentar a su nuevo compañero en Instagram Crédito: Instagram

En 2011, la eterna "bella genio" publicó un libro (Jeannie out of the Bottle) en el que relató secretos de trayectoria y de su vida personal.

De sus últimas actuaciones sus fanáticos destacan sus participaciones como una abuela graciosa en Sabrina, la bruja adolescente (2002-2003).