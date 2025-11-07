Los galanes de Gilmore Girls se sumaron a un acalorado debate: “Todos tenían sus defectos”

Cada año, la revista People reúne a los actores y celebridades más seductores y halagados por la audiencia para la edición especial que elige al “hombre más sexy”. Los inoxidables galanes de Gilmore Girls, Matt Czuchry y Jared Padalecki, dijeron presente en la edición de 2025 -que coronó al actor británico Jonathan Bailey como el más sexy del mundo- y revelaron detalles exclusivos sobre una de las sagas más queridas por el público televisivo.

Padalecki -de 43 años, quien interpretó a Dean Forester, el primer novio de Rory Gilmore-, y Matt Czuchry -de 48, que le dio vida a Logan Huntzberger, el amor universitario de la protagonista de Gilmore Girls-, reflexionaron sobre el legado generacional del programa y cuál era es su “novio favorito” de la serie.

¡Duelo de galanes! Jared Padalecki y Matt Czuchry, los actores de Gilmore Girls, se reunieron para una edición especial de la revista People Sara Jaye - Getty Images North America

Padalecki tenía 18 años cuando saltó a la fama por su trabajo en la serie, y en diálogo con la revista estadounidense recordó los inicios de su carrera y su paso por la exitosa comedia dramática con nostalgia y emoción. “Cuando arranqué en Gilmore Girls no sabía lo que era un set. Actuaba en el instituto y todo eso, pero nunca había estado en un set de verdad. No estaba acostumbrado a las marcas, las luces y todo el ajetreo. Pensé: ‘Voy a intentar actuar’. Estaba apoyado en un poste, intentando parecer misterioso y sexy, y llevaba una chaqueta de cuero", recordó sobre su primera escena en la saga.

Jared Padalecki: "Cuando arranqué en Gilmore Girls, no sabía lo que era un set" Sara Jaye - Getty Images North America

Czuchry tenía 28 años cuando apareció por primera vez en Gilmore Girls como Logan Huntzberger, en la quinta temporada. Sobre su primera participación en el set, rememoró: “Me perdí el primer día, así que estaba dando vueltas y le pedí ayuda a un grupo de turistas. Cuando les dije que buscaba a Gilmore Girls, me dijeron: ‘Queremos que vuelva Chad Michael Murray’ [el actor que interpretaba a Tristan Dugray, un adolescente atraído por Rory Gilmore en la primera y segunda temporada]“, recordó con simpatía.

Lo cierto es que ambos formaron parte de una de las series más populares de los últimos años y los fanáticos aún debaten cuál era el “mejor novio” de Rory (Alexis Bledel). “¿Quieren dar su opinión sobre el debate? ¿Son del equipo Logan, Dean o Jess?“, le consultaron a los galanes y ellos no dudaron en sorprender con sus respuestas.

Matt Czuchry y Alexis Bledel, en una escena de Gilmore Girls

“Curiosamente, soy del equipo Jess. Conociendo la serie y teniendo una idea de la etapa de la vida en la que se encontraba Rory... Todos tenían sus defectos, seamos claros. Bueno, diría que Dean también los tenía. Todos tenían sus problemas, pero hoy estoy dentro del equipo Jess [interpretado por Milo Ventimiglia]“, reveló Padalecki para el asombro de sus seguidores.

“Mi opinión ha cambiado con el tiempo. Creo que ahora, gracias a esa parte en Netflix que nos llevó al pasado, y a toda esa personalidad genial y divertida, creo que si él cambia su vida, entonces podría ver a Logan regresar y estar con Rory. Estaría en un momento completamente diferente de su vida”, afirmó Czuchry, en defensa de su personaje.

“Creo que Logan tenía sus virtudes y defectos, Jess también, y Dean [Padalecki] igual, como todos. Creo que lo divertido de la serie es que tienes estos personajes con defectos y grandes cualidades, y todos debaten quién es el mejor para Rory porque tienen diferentes opiniones sobre sus fortalezas y debilidades que podrían encajar”, apuntó.

El debate sobre los novios de Rory Gilmore recientemente se convirtió en tendencia gracias a la viralización de un video de TikTok donde se plantea que quizás tanto Logan como Jess [Ventimiglia] eran parejas “mediocres” y que por eso “las mujeres que habían visto el programa habían tenido expectativas tan bajas sobre los hombres en las últimas dos décadas”. Acerca de aquello, Czuchry reflexionó: “No deberíamos buscar la perfección en nada, ni en las relaciones, ni en lo que sea. Esa serie ha trascendido generaciones gracias a su carácter atemporal, y Amy Sherman-Palladino y Dan Palladino, sus creadores, son artistas increíbles”.

“Papá solo debería besar a mamá”

Después de Gilmore Girls, Padalecki se destacó con su protagónico en la serie Supernatural y como el “nuevo ranger de Texas”, en el reboot de la famosa serie de acción que protagonizó Chuck Norris. En cuanto a su vida sentimental, el actor está casado con la actriz Genevieve Cortese desde 2010 y juntos tuvieron tres hijos.

“Mi hija, Odette, y mi esposa ven la serie, y a Odette le encanta, excepto cuando Dean y Rory se besan. No lo entiende. Dice: ‘¿Por qué papá besa a otra?’. Y Gen, que también es actriz, le explica: “Bueno, porque interpreta a un personaje y ese personaje y este otro están enamorados, y se besan”. Odette se queda como: “Mmm”. Se mantiene firme: “Papá solo debería besar a mamá”. Y no quiero molestar a Odette", comentó entre risas el actor.

Matt Czuchry: "Me cuesta verme a mi mismo" Sara Jaye - Getty Images North America

Czuchry admitió que no suele volver a ver sus antiguas escenas en la serie: “Me cuesta mucho verme a mí mismo. Si aparece mi personaje, aparto la mirada. Pero si aparecen los demás, entonces sí, por supuesto. Sobre todo las escenas con Lauren y Alexis".

El actor mantiene un perfil bajo y muy poco es lo que trasciende de su vida privada. Desde 2000 hasta 2002 mantuvo una relación con la actriz Kate Bosworth, después de conocerse en el set de la serie Young Americans. En el ámbito laboral se destacó como el Dr. Corad Hawkins en The Resident y con su participación en American Horror Story.