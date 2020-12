Christian Petersen volvió a El gran premio de la cocina y habló de la participación de su hermano Roberto en el programa, además de contar cómo es su vínculo desde la infancia Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 21:27

Este miércoles, Christian Petersen regresó a El gran premio de la cocina (eltrece) tras una breve ausencia y se refirió al particular reemplazo que tuvo el día anterior en el reality culinario. El recibimiento estuvo a cargo de ambos conductores, Carina Zampini y Juan Marconi, quienes bromearon con el jurado y lo compararon con su hermano, Roberto Petersen.

Cabe recordar que Christian no pudo estar en el programa de este martes, por lo que tuvo que ser reemplazado a último momento por Roberto, su hermano y reconocido chef.

Los hermanos Roberto y Christian Petersen, reconocidos por su trayectoria gastronómica, intercambiaron roles en el jurado de El gran premio de la cocina y ventilaron detalles de su relación

"Es el momento de darle la bienvenida al jurado, un jurado que tiene de vuelta al preferido de los Petersen, porque el otro era el mejor. El mejor estuvo ayer y hoy está el preferido", comenzó diciendo Zampini.

"Tengo el karma de que mi hermano cocina mejor, se fue muy contento. Estaba muy contento con los chicos, con cómo cocinaron. Le encanta venir a El gran premio de la cocina, pero se fue muy preocupado por mi salud. Me dijo: 'Si querés comer esos platos, al 2021 no llegás'", bromeó Petersen.

"Es hermoso tenerlo a tu hermano, la verdad que cada vez que viene es hermoso recibirlo. Pero él dejó algunas cosas para conversar con vos y entre esas cosas dijo: 'Díganle bicicleta'", recordó la conductora. "Le gané, le saqué media hora", aseguró el menor de los Petersen y relató una divertida anécdota con Roberto.

"Fuimos a correr un triatlón. Mi hermano toda la vida me ganó a todo, entonces yo estuve un año y medio entrenando y lo llevé a correr. El señor no sabe andar en bicicleta, entonces cuando llegó no había ningún cartel, no había llegada para él", contó, agregando que le había pedido a la gente en la meta de la carrera que quitaran las señalizaciones, con humor.

"Sabés qué feo es tener un hermano que te gane a todo, todos los días. Somos una familia muy competitiva. El competir es mejorar todos los días y siempre con buena fe", concluyó el jurado.