Tras la filtración de los audios de Vicky Xipolitakis pidiendo una serie de productos -en teoría, a cambio de publicidad- a un comerciante porteño, el debate sobre el canje y los famosos volvió al centro de la escena. "Voy a necesitar arroz, agua, fideos y unos champagnes para brindar": así hacía la vedette su pedido por WhatsApp en el material que se dio a conocer públicamente. Xipolitakis fue duramente criticada en las redes sociales y en los medios. Mica Viciconte y Cinthia Fernández fueron algunas de las figuras que no pasaron por alto el episodio.

"La palabra canje está bastardeada", comenzó diciendo Fernández durante el programa El show del problema; acto seguido, explicó de qué manera se realiza este tipo de publicidad virtual. "Es un trabajo. Si vos me das estas tazas, te las publico y te produzco ventas, los dos salimos beneficiados. Es un trueque. Yo doy mi publicidad y vos me das un producto", sostuvo.

Viciconte se mostró de acuerdo y agregó: "Dijeron: 'Te lo regala, no te cuesta nada'. ¡Y no es así! Este es mi trabajo. Lo que digo que está mal es la parte en la que le dan los productos y ella no los sube ni los agradece", haciendo referencia a las acusaciones lanzadas a Vicky Xipolitakis.

"Ahí está pésimo, te estás cagando en el laburo de la gente que te lo da para que vos se lo agradezcas. Porque ahí está el canje", continuó, enojada. "No está mal pedir, el tema es cómo pedirlo. A mí me gusta hablar con la marca directamente y negociar", expresó.

"¿Muchos compran seguidores?", preguntó Nicolás Magaldi, al percibir tensión en el piso, ya que mientras Fernández y Viciconte defendían los canjes enérgicamente, Silvina Luna y José Muscari permanecían en silencio.

"Este momento de canjes desenmascara a muchos famosos y las redes, porque cuando un canje te contrató y tus seguidores son seguidores muertos, el canje no sigue", detalló Muscari, a lo que Viciconte acotó, indignada: "Muchos los compran los seguidores. ¡Ganátelos!".