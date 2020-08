Filtraron audios de Vicky Xipolitakis donde le pidió canje de alimentos a un almacén

Desde fideos y quesos hasta Champagnes de primera calidad "para tener con qué brindar". Así es la insólita lista de productos que Vicky Xipolitakis le pidió a un comerciante porteño a cambio de publicidad en su Instagram.

"¿Hola, hacés canje?", le escribió la mediática directamente a la tienda. Los dueños se sorprendieron pero no declinaron la propuesta sin antes ahondar en detalles.

"Hola, ¿qué tal? Te soy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisáme si te interesa. Muchas Gracias", comenzó diciendo Vicky.

Los audios salieron a la luz en el programa de Ángel De Brito, gracias a que una de sus panelistas los recibió. Si bien todo iba a quedar como un canje sin escándalos de por medio, todo cambió cuando a la mitad de un segundo audio, la mediática comenzó a exigir productos "innecesarios".

"Los dueños pensaban que la situación de Vicky por la pandemia estaba mal. Entonces en un principio se preocuparon, además ella arranca diciendo que quiere cositas para su bebé. Ellos veían esto como una oportunidad también", comentó Karina Iavícoli. "Pero cuando les dijo que quería champagnes para brindar y nombró los más caros, ellos sintieron que les estaba tomando el pelo", agregó.

"Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante que no quede poquito así no tengo problemas con otras marcas", se escucha en otro de los audios a Vicky.

El bochornoso momento fue criticado por el panel entero tras realizar un estimativo del gasto que la modelo 'no podía afrontar'. "Vive en Recoleta, paga un nivel alto de expensas ¿y no va a tener $1200 para ir al supermercado?", comentaron con ironía. Sin dar a conocer la marca ni recibir una respuesta de la influencer, los audios se viralizaron y las cataratas de críticas también.