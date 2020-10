Micaela Viciconte aclaró las versiones que hablan de un supuesto embarazo con su pareja, el exfutbolista Fabián Cubero Crédito: Telefe

25 de octubre de 2020 • 11:26

Invitada a PH - Podemos hablar (Telefe), Mica Viciconte despejó dudas respecto de las versiones que indican que estaría esperando un hijo con Fabián Cubero. Lo negó y hasta contó una divertida anécdota que tuvo con su padre.

Pese a que ni ella ni el ex futbolista confirmaron la versión en ningún momento, el rumor circulaba y lo justificaba el hecho de que, para poder dar a conocer un embarazo, los médicos siempre recomiendan esperar hasta que se cumpla el tercer mes de gestación.

"No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: 'Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero'. Y la realidad es que no estoy embarazada", aseguró ante la pregunta directa de Andy Kusnetzoff en el primer frente a frente del conductor.

Y luego explicó: "Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso".

De todas formas, Mica repitió que esperaría hasta el tercer mes para anunciar su embarazo, si fuera cierto. Pero aclaró: "La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy". Además, relató que hasta sus parientes marplatenses creyeron que ella mentía al negar el embarazo. "¡No sabés la cantidad de familia que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo: 'Te quiero desear feliz día'" y explicó que a él también le tuvo que aclarar que era solo un rumor.

Por último, y como si fuera poco, reconoció que su papá no fue el único en dudar: "Mi mamá me llamó y me dijo: 'Ay, Mica, ¿estás embarazada? ¿Voy a ser abuela? Así me escribieron un montón y les tuve que decir que no estoy", reconoció Viciconte.