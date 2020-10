Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 19:28

Minutos antes de comenzar un nuevo trabajo en medios junto a Pampita, Mica Viciconte desmintió que estuviera embarazada. Tras reconocer sus deseos de ser madre, la panelista y exparticipante de Combate (El Nueve) cuestionó con dureza las polémicas declaraciones de Nicole Neumann sobre los deseos de Fabián Cubero de volver a ser padre.

Días atrás, Neumann había cuestionado la decisión de Viciconte y Cubero de ser padres cuando circuló el rumor. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas (por Indiana(12), Allegra (9) y Sienna (6)) no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lo lógico", sostuvo la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece).

En un móvil de Intrusos (América), Viciconte fue consultada sobre los rumores de embarazo y sus deseos de ser madre. La panelista y pareja de Cubero se despachó con lujo de detalles y cargó contra Neumann. "Ya lo dije en todos los medios, no estoy embarazada. Lamento informarles", comenzó en su relato.

Viciconte negó estar embarazada, pero reconoció que con Cubero ya hablaron acerca de la posibilidad de tener un hijo. Crédito: YouTube América TV 02:28

Video

Viciconte comentó que con Cubero ya habían hablado del tema de la búsqueda de un hijo y que estaban tras una casa más grande para mudarse. Cuando el periodista del programa de Jorge Rial le preguntó qué le parecía lo que había dicho Neumann sobre una nueva paternidad de su ex, la nueva panelista de Pampita fue contundente. "Para tener un hijo no hay que consultárselo a nadie. Me parece que tener un hijo es amor. Y es la vida de Fabián y mía. Punto final", sentenció.

Sobre el final de la entrevista, Viciconte defendió el rol que Cubero desempeña como papá de las hijas que tiene con Neumann. "Es un excelente padre. Si tengo que tener un hijo el día de mañana con alguien, uno ve esas cosas como mujer, estaría muy tranquila si fuera con él. Sé cómo es como padre", concluyó.