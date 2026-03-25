Kennys Palacios reveló qué pasó con Wanda Nara tras su ingreso en Gran Hermano: “No me interesa”

Kennys Palacios se convirtió en el quinto participante eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tras perder en el mano a mano con Lola Tomaszeusky, el maquillador participó del stream que conduce Santiago del Moro y contó, entre otras cosas, cómo tomó el nulo apoyo de su amiga Wanda Nara.

Tras contar parte de su estadía en la casa, Eugenia Ruíz, exparticipante de Gran Hermano y panelista del stream oficial del programa, le consultó a Kennys sobre este tema. "A mí me llama la atención que tu amiga Wanda no te apoyó en nada”, subrayó. Ante este panorama, el estilista fue tajante: “No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”.

El adiós de Kennys

Sin contentarse con la respuesta, Ruíz volvió sobre sus pasos: “Pero es tu amiga, podría haber ayudado su alta notoriedad“. Sin inmutarse, Palacios aclaró: “No importa. Yo no le pedí que me acompañe y uno tiene que obligar a nadie a que te acompañen”.

Al hacer un análisis general de su corta estadía en la casa, Kennys explicó que la rápida división entre bandos lo descolocó: “La casa me comió. Desde el primer día que entramos ya hubo quilombo, separaciones de grupos… El primer quilombo fue el de Brian con Emanuel y ahí ya la casa se volvió tensa. Diciendo ‘vos vení, votá a este’. Todos los días era un buen día, pero siempre había un problema".

Kennys Palacios y Wanda Nara

“Es una casa donde se viven las emociones multiplicadas al máximo, cualquier cosa te molesta, te irrita. No me bancaba los gritos. Soy una persona que ha estado metida en muchos quilombos, pero mi vida personal es muy tranquila", cerró.