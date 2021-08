Michael Keaton confiesa que tuvo que leer tres veces el guión de The Flash para entenderlo

Aunque el Multiverso es un concepto que DC exploró en profundidad en las series de CW, para muchos espectadores puede resultar algo confuso. Uno de los que tuvo dificultades para entender los universos paralelos y cómo funcionan fue, ni más ni menos que Michael Keaton.

El actor que dio vida a Batman a finales de los 80 y que retomará su papel en The Flash, la primera cinta de DC en la que aparecerá el Multiverso. “Tuve que leerlo más de tres veces porque estaba en plan: ‘¿Pero cómo va esto?’”, confesó Keaton refiriéndose al guion de la cinta en una entrevista a The Hollywood Reporter.

El intérprete señaló que necesitó que le explicaran varias veces el Multiverso, no por “hacerse el guay”, sino porque, como él mismo reconoce hay “muchas cosas que no conozco sobre este tema”. Keaton confesó además que siempre quiso tener de nuevo la oportunidad de “volver y clavar la interpretación de ese hijo de perra”, aunque reconoce que cuando le ofrecieron el papel no pudo evitar pensar en “si sería capaz de sacarlo adelante”.

Michael Keaton y una particular confesión sobre el guión de The Flash

El actor señaló además estar sorprendido de cuánto tiempo en pantalla tiene su versión de Batman dentro de la película. Además, Keaton reconoce tenerle un gran respecto de quien está llevando a cabo el proyecto: “Nunca los miré como si todo fuera una tontería, no fue una tontería cuando hice Batman”.

“Se convirtió en algo gigante a nivel cultural, es icónico, así que le tengo aún más respeto porque se convirtió en algo muy importante para la gente”, concluyó Keaton.

The Flash, que llegará en noviembre de 2022, contará con un gran despliegue de personajes de la compañía. Junto al Batman de Keaton también estarán la versión del murciélago de Ben Affleck, la nueva Supergirl, a la que dará vida Sasha Calle y, por supuesto, el catalizador de toda la trama, Barry Allen, que estará interpretado de nuevo por Ezra Miller.

Completan el reparto Kiersey Clemons, que retoma su papel de Iris West presentado en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, además de Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry.

