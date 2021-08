Tras el éxito de Escuadrón suicida 2, Sylvester Stallone consiguió un histórico récord

El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad, en inglés) la nueva película de James Gunn, no solo se ganó la aprobación tanto del público como de la crítica, sino que se encuentra actualmente encabezando la taquilla en términos de recaudación. Un hecho que, no solo supone un hito para Warner Bros., sino que también sirvió para batir un récord en la carrera de uno de sus intérpretes, el ya legendario Sylvester Stallone.

En la película de DC, el tres veces nominado al Oscar presta su voz a Nanaue, más conocido como King Shark, el simpático y salvaje hombre-tiburón. Aunque el personaje no se caracteriza por tener una conversación especialmente fluida, a Stallone le fue más que suficiente para alcanzar algo de lo que muy pocos actores pueden presumir: ser número uno de taquilla en seis décadas distintas.

Tal y como señala un artículo publicado por Deadline, del que el propio actor se hizo eco, el intérprete logró con este título participar en un total de 20 películas que alcanzaron la máxima posición en la cartelera, con una lista títulos entre los que se encuentran Rocky, Rambo o más recientemente, Los mercenarios.

Tras el éxito de El escuadrón suicida, Sylvester Stalone celebró un nuevo récord personal Instagram: @officialslystallone

Así el actor alcanzó lo más alto de la taquilla en los ‘70 con Rocky, en los ochenta también con las secuelas de Rocky y con Rambo, en los 90 fue número uno con la cinta Máximo riesgo, en la primera década del nuevo siglo con la cinta de automovilismo Driven, en la pasada con Los mercenarios y en esta última con El Escuadrón Suicida.

El artista aprovechó la noticia para agradecer este logro a sus fans y a todos aquellos que colaboraron de algún modo en que sea posible, especialmente al director de su último filme: “Gracias por hacerme sentir que estoy en la cima del mundo, fue un gran carrera gracias a todos”, señaló el actor antes de concluir con un: “Sly seguirá golpeando, gracias James Gunn”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Stallone trabaja con el cineasta, ya que en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 tuvo su momento de gloria interpretando a Starhawk, líder de un comando de piratas espaciales.

Europa Press