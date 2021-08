Michael Keaton explica por qué volverá a hacer de Batman en The Flash

De la mano de Tim Burton, Michael Keaton (69) encarnó al superhéroe de ciudad Gótica en Batman (1989), primero, y en Batman regresa (1992), después. Hoy, casi 30 años más tarde, el actor vuelve a ponerse en la piel de Bruce Wayne y Batman en la película The Flash (2022). En una reciente entrevista, el actor explicó qué significa para él volver a interpretar al hombre murciélago, esta vez, bajo las órdenes del argentino Andy Muschietti.

En la primera película, el Batman de Michael Keaton enfrentaba al magnífico Guasón interpretado por Jack Nicholson, mientras que en Batman regresa se medía ante el Pingüino de Danny De Vito y la sexy Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Y como interpretar al multimillonario y su alter ego de paladín de la justicia tiene “algo”, ese “qué sé yo”, el actor que dio inicio a la saga de películas de Warner Bros habló de qué le produce volver a meterse en la piel del superhéroe en The Flash.

Keaton le brindó una reciente entrevista a The Hollywood Reporter y allí explicó que la causa principal por la que volverá a encarnar a Batman era una suerte de “materia pendiente”. “Francamente, en el fondo de mi cabeza siempre pensé: ‘Creo que podría volver atrás y atrapar a ese hijo de p…’. Y pensé, ‘Bueno, ahora que me lo piden, déjenme ver si lo puedo lograr’“, señala sobre el papel del que se alejó cuando no le gustó el guion de Batman eternamente (1995), la película dirigida por Joel Schumacher que finalmente protagonizó Val Kilmer.

Michael Keaton, en una de las imágenes que se filtraron del rodaje de The Flash, el film dirigido por el argentino Andy Muschietti Archivo

Respecto de lo que significa el hombre enmascarado en el imaginario colectivo, Keaton reconoce que el tiempo le ha hecho cambiar su manera de pensar acerca del personaje. “Lo que es realmente interesante es cuando más me metí en [Batman] fue cuando volví y lo encarné. Ahora lo entiendo en un nivel completamente diferente. Lo respeto totalmente. Respeto lo que la gente está tratando de hacer [por el elenco de The Flash]. Nunca lo vi como: ‘Oh, esto es simplemente una tontería’. No lo era cuando hice Batman. Pero se ha convertido en una cosa gigante, culturalmente. Es icónico. Así que le tengo aún más respeto porque tenés que honrar eso y ser respetuoso con lo que significa para la gente”, añadió.

Accidente con suerte

Semanas atrás, un terrible accidente obligó a suspender el rodaje de The Flash en Reino Unido. En aquella oportunidad, un camarógrafo chocó contra la batimoto durante una escena en las calles de Glasgow. Escena que estaba siendo rodada por el doble de riesgo de Keaton.

El estreno de la película The Flash está previsto para el 4 de noviembre de 2022. Hasta tanto los fanáticos de Batman aguardan no solo por volver a ver a Keaton en acción sino por conocer un poco más acerca de la historia de The Flash, protagonizada por Ezra Miller.

