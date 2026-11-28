A principios de este año surgieron rumores de que Franco Colapinto y Maia Reficco eran más que amigos. La confirmación llegó en abril y, a partir de ese momento, la presencia de ellos en los paddocks de la Fórmula 1 se volvió una constante. Sin embargo, el romance duró poco porque tres meses después aparecieron los primeros indicios de crisis y en octubre se confirmó la separación. Hoy cada uno está por su lado. Mientras el piloto disputa el Gran Premio de Qatar, el anteúltimo de la temporada, donde las cosas para Alpine no están resultando del todo sencillas, la cantante viene de brillar en el Movistar Arena de Buenos Aires al lado de María Becerra.

Esta semana, la intérprete de “Corazón vacío” completó su seguidilla de shows en el Movistar Arena en el marco de su gira Quimera y tuvo la oportunidad no solo de compartir noches únicas con su público, sino también con amigos y colegas que se subieron al escenario a cantar con ella. Una de las invitadas fue Maia Reficco, quien apareció de sorpresa en el show del jueves 27 de noviembre para interpretar juntas la canción “Recuerdo que nunca existió” y le regalaron a los fans un momento de puro talento vocal.

Maia Reficco brilló en el show de María Becerra en el Movistar Arena (Foto: Instagram @maiareficco)

Sobre el escenario se recreó una oficina que refería al set del videoclip de la canción y, mientras Becerra lució un set camisa y falda color gris con anteojos de lectura, Reficco llevó un vestido corto plisado color negro con un lazo blanco. Durante la performance, la actriz tuvo espacio para demostrar todo su talento vocal y, en las partes que cantaron a dúo, se mostraron completamente conectadas y en sintonía.

Tras la performance, la protagonista de Sunrise: El último amanecer (Prime Video) compartió en Instagram las imágenes de la presentación y reflexionó sobre lo que significó para ella compartir el escenario con Becerra. “¡Qué honor, por Dios! Gracias Mari por la invitación. Te quiero tanto y te admiro infinito. No puedo creer lo que sucedió ayer. Es un privilegio ver un show de este calibre, magnitud y emoción liderado por una artista argentina tan inspiradora, generosa y talentosa. Los nervios eran totales. Te adoro, Mari. De vuelta, gracias por tu generosidad. Es un honor”, expresó.

Las artistas interpretaron sobre el escenario “Recuerdo que nunca existió” (Foto: Instagram @maiareficco)

Por su parte, la intérprete de “7 vidas” aprovechó la publicación para volver a presentar a Maia frente a su público y no escatimó en elogios. “Señoras y señores, una de las mejores voces del país. Cantante argentina que nos representó en Broadway [en 2019 fue Eva Perón en una adaptación de Evita de Andrew Lloyd Webber y en 2024 interpretó a Eurídice en Hadestown, musical ganador del Premio Tony]. Qué honor, querida Maia”, escribió en sus historias. “Dios piel de gallina. ¿Ustedes saben lo afortunados que fuimos de escucharla cantar en vivo?“, agregó.

María Becerra aseguró que Reficco es "una de las mejores voces del país" (Foto: Instagram @mariabecerra)

A los 26 años, Maia Reficco vive un presente abocado a su trabajo y alejado del deporte a motor. Fue justamente ella quien en octubre confirmó que su relación con el piloto de Alpine estaba terminada. “Fran y yo no estamos más juntos. Le deseo lo mejor. Lo quiero mucho”, sostuvo en diálogo con Puro Show (eltrece). Si bien no entró en detalles sobre los motivos de la ruptura, admitió que ambos llevan vidas “muy complicadas” y dio a entender que la distancia y los viajes constantes eran difíciles de sobrellevar.

En cuanto a Colapinto, actualmente está disputando el Gran Premio de Qatar. Tras el gran resultado que obtuvo la escudería francesa en Las Vegas —el argentino terminó sexto y Pierre Gasly quinto, otorgándole al equipo 18 puntos para el campeonato de constructores—, las cosas en el Circuito de Lusail están siendo bastante más complejas. Franco terminó 12, 15 y 16 en las primeras tres prácticas libres y su compañero 10, 12 y 14. Este sábado a las 15 (hora argentina) tendrá lugar la prueba de Clasificación para la carrera final del domingo a las 13.