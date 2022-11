Mike Amigorena disparó contra Gran Hermano tras los escándalos de los participantes: “Me parece muy bajo”

escuchar

“No tengo muchas palabras positivas para un reality hoy por hoy”. De esta forma, Mike Amigorena comenzó a dar su opinión sobre el suceso televisivo del momento, Gran Hermano 2022 (Telefe). El actor no especificó una circunstancia o un participante en particular, pero declaró en el contexto de un ciclo en el que se mostraron ciertas situaciones de destrato entre los jugadores, acoso y expresiones discriminatorias. “Me parece muy bajo”, sintetizó el intérprete.

Amigorena hizo sus declaraciones sobre Gran Hermano para el ciclo Intrusos (América), donde una serie de actores fueron consultados por el reality, mientras asistían a la gala de presentación de la serie El fin del amor. En el caso del intérprete de Los fabulosos Pells, su testimonio fue sin concesiones.

Mike Amigorena disparó contra Gran Hermano tras los escándalos de los participantes

“No tengo muchas palabras positivas para un reality hoy por hoy porque ese programa se basa en la limitación, en la debilidad del participante, en tener que amedrentarlo, provocarlo para que reaccione y todo eso no es bueno”, sentenció el actor, en un tono serio y con cierta preocupación, con el que luego añadió: “No es bueno para el televidente. No es bueno para los tiempos que corren”.

Si bien Amigorena no se refirió a un participante en particular, mientras él hablaba apareció en pantalla la figura de Tomás Holder, uno de los “hermanitos” que declaró que él encarnaba a un personaje “un poco homofóbico”. Y lo mismo sucedió con otra de las integrantes, Martina, que directamente se definió como “homofóbica”. Paradójicamente, ambos jugadores fueron el primero y la segunda eliminada de la casa, respectivamente.

Y otro caso de los que dieron letra al actor para su duro análisis fue, seguramente, el trato que dieron varios integrantes de la casa a Agustín, el participante que recibió agravios y burlas por parte de algunos de sus compañeros. Además, este joven platense fue tocado y besado por Thiago mientras dormía, con la anuencia de otros dos integrantes del reality.

Mike Amigorena fue duro con la dinámica que tiene Gran Hermano 2022; "Me parece muy bajo", aseveró

“Me parece muy bajo recurrir al acoso en este caso, como para tener para que la gente lo vea. Me parece que están buscando eso”, dijo el actor, que de este modo apuntó por las situaciones que ocurren en el programa a sus realizadores.

En el mismo informe de Intrusos hablaron también de manera crítica Mariana Genesio Peña y Candela Vetrano. En el caso de la primera actriz, en relación a los participantes, señaló: “Gente b...da hay en todos lados. El problema es identificar que están diciendo una boludez y no darles tanta entidad. Y hay actitudes que si no las vemos por la cámara no nos damos cuenta que no están buenas. Así que está buenísimo”.

Thiago acosa a Agustín en Gran Hermano Captura de TV

A su turno, Vetrano encontró un costado positivo, a su modo, a Gran Hermano. En especial, al referirse a la actitud de algunos jugadores. “Son personajes que existen en el país y que está bueno exponerlos -expresó-. También a uno le generan cierto rechazo y los expone demasiado. Quizás a alguien que piensa de ese modo tal vez le genera decir: ‘Che, mirá qué mal que pienso, ¿no? Ojalá’”.

LA NACION