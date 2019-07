Miley Cyrus no quiere tener hijos hasta que no se resuelva el cambio climático

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 12:22

La actriz y cantante Miley Cyrus , casada con el actor Liam Hemsworth, dijo que no está interesada en tener hijos hasta que se resuelva el calentamiento global.

En una entrevista reciente con Elle, la ex actriz de "Hannah Montana" dijo que quiere esperar para tener hijos hasta que puedan "vivir en un planeta con peces en el agua".

"Cuando [la Madre Tierra] está enojada, no jodés con ella", advirtió Cyrus. "Así es como siento que están las mujeres en este momento. La Tierra está enojada".

"Hemos estado haciendo lo mismo en la Tierra que hacemos con las mujeres", insistió. "Simplemente tomamos y tomamos y esperamos que siga produciendo. Y está agotada. No puede producir. Nos van a entregar una cagada de planeta, y me niego a entregarlo a mi hijo. Hasta que no sienta que mi hijo viviría en una Tierra con peces en el agua, no traeré a otra persona para que se ocupe de eso".

Cyrus dice que ella no es la única con sentimientos tan extremos; otros, aparentemente, están de acuerdo con ella. "No queremos reproducir porque sabemos que la tierra no puede manejarlo", agregó.