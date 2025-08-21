La historia de amor de Millie Bobbie Brown y Jake Bongiovi: una amistad, una boda en Italia y el anuncio de la llegada de su primera hija

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña mediante la adopción y la noticia, la cual comunicó la actriz en sus redes sociales, conmocionó a sus fanáticos. A raíz de esto, te contamos la historia de amor de la joven pareja que tuvo su flechazo hace casi cinco años y dio el sí en Italia tras un inesperado compromiso.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, un amor a primera conversación (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss� - Invision�

“Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra querida bebé por adopción”, expresó la actriz en un posteo de Instagram, cuenta en la que acumula casi 64 millones de seguidores. “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces ahora somos tres”, completó.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña

La protagonista de Stranger Things y el hijo del legendario músico Jon Bon Jovi se conocieron en 2021 a través de Instagram. Lo que en un principio fue un simple follow con el tiempo se convirtió en horas de conversaciones. Poco después, fueron fotografiados juntos durante un paseo en Nueva York y, aunque quisieron demostrar que no había en ellos más que una amistad, sus ganas de gritarle al mundo su romance pudo más.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron en 2021 Instagram

Desde entonces, la joven británica y el actor y modelo estadounidense comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos, como la alfombra roja de los premios BAFTA de 2022, el estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix y en el lanzamiento de Enola Homes 2.

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown en la premiere de Enola Holmes 2 ANGELA WEISS - AFP

En abril de 2023 anunciaron su compromiso. “Te amé tres veranos, cariño, los quiero todos”, escribió la actriz en la descripción de la imagen en la que posaron abrazados en la playa mientras ella lucía en su dedo anular un anillo de diamante. Por su parte, el joven se limitó a decir: “Para siempre”.

Millie Bobby Brown el día que se comprometió Instagram: milliebobbybrown

En una entrevista en el podcast Call Her Daddy, Bobby Brown explicó cómo llegó a la certeza de que él era la persona con la que quería compartir su vida. “Hemos estado juntos cuatro años, así que supongo que fue cuando nos mudamos juntos”, explicó.

“Teníamos perros y nos ocupábamos de ellos, vivíamos nuestra vida diaria y pensé: ‘No creo que pueda verte de otra manera. No quiero estar con nadie más. No quiero salir con otras personas. Te quiero a ti’”, continuó.

Tras su compromiso, la pareja celebró su amor en una boda íntima que tuvo lugar en mayo de 2024, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Meses después, en octubre, hicieron una fiesta de casamiento en una villa de Italia. La actriz y el modelo, que crecieron con ejemplos de matrimonios sólidos, sellaron su amor con el compromiso de formar una familia, algo que ambos anhelan desde siempre.

A un año de anunciar su compromiso, en mayo se supo que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en marido y mujer; cinco meses después de la boda, compartieron el álbum de fotos (Foto: Instagram @divinedayphotography)

“Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 y mi papá tenía 19″, dijo la actriz, de 21 años, en marzo de este año en una entrevista para el pódcast estadounidense Smartles mientras promocionaba su película de Netflix, Electric State. Y añadió: “Desde que era una bebé, quería ser madre tal como mi mamá lo fue conmigo”.

Durante la charla, dio a conocer su deseo de tener una familia numerosa, ya que tanto ella como su esposo, de 23 años, provienen de familias de cuatro hermanos. “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, subrayó y luego comentó que su pareja siempre la apoyó en esa decisión, pero le puso una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.