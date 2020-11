Guillermo López y Soledad Fandiño

De cara a la temporada 2021, América y la productora Jotax (de José Núñez y Noel Vila), aseguraron la continuidad de dos de sus ciclos y de las figuras que tienen en pantalla. Por un lado, en estos días Jey Mammon grabará un programa piloto, de los que será una extensión de Estelita en casa, el programa de humor que desde agosto conduce a la medianoche al término de Animales Sueltos. El otro ciclo que no solo seguirá en el verano, sino que sumará días y minutos de aire es Santo sábado que debutó en septiembre. Sin dejar los sábados (actualmente de 21 a 22.30) el ciclo de Guillermo "El Pelado" López y Soledad Fandiño junto a Sol Pérez, Grego Rossello; Benito Fernández y Gabriel Oliveri, sumarían una edición los domingos de 22 a 0, llamado Santo domingo, en el espacio que hoy ocupa Living in América que llegaría a su fin en diciembre, debido al receso de verano y con la posibilidad que su conductor Alejandro Fantino no haga televisión de aire en la primera etapa del 2021 para dedicarse a sus ciclos en ESPN.

RADIO

Fernando Carnota sumó gente a su Todos juntos

En los últimos días, Todos Juntos, el ciclo que conduce Fernando Carnota en Rivadavia 630 AM, sumó más integrantes a su mesa. A los ya habituales Osvaldo Bebo Granados (economía), Rubén Santos (deportes), Rodolfo Samso Alacrán (humor) y Fernanda Carbonell (locución y espectáculos), se sumaron el politólogo Gustavo Marangoni, el humorista Alejandro Gardinetti y el periodista Gabriel Levinas. El ciclo, que conduce el también periodista de LN+ se emite en la primera mañana de la radio de lunes a viernes de 6 a 9

CABLE

Nuevos aires para Guillermo Favale

Luego de un problema de salud que atravesó en septiembre (una hemorragia intestinal, que derivó en una operación quirúrgica), el periodista Guillermo Favale, decidió encarar sus trabajos de cara a 2021 de una manera más tranquila. Por esa razón, se despidió este viernes de la conducción de Siempre noticias, el ciclo que condujo durante años de lunes a viernes de 5 a 6 en Radio 10 AM 710. El mismo de esta semana, a cargo de la periodista y locutora, Paula Marussich. En los próximos días, definirá como será su próximo año en C5N donde seguramente este a cargo de un ciclo en las mañanas de los fines de semana junto a Agustina Peñalva, hoy cronista de la señal de noticias.

STREAMING

El rock nunca muere: UnDinamo.com

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan correr la voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar tras el cierre de Radio Cantilo. Así lanzan el portal web y una app para seguir haciendo el programa (lunes a viernes de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio. La cita es en Undinamo.com a partir del próximo lunes a las 10AM.

CABLE

Nueva producción de CNN en Argentina

Anoche debutó CNN redacción con Nacho Girón, la quinta producción de CNN Argentina. El programa, que se emite por CNN en español a diario de 15 a 17, es un ciclo con información de interés para toda la región. Además, cuenta con el profesionalismo y la participación de los corresponsales de CNN en todo el mundo. Esa fue la razón, por la que el periodista en octubre dejó CNN primera mañana, el espacio matutino que se transmite de manera simultánea por CNN Radio Argentina y CNN en español

