TV: El Pelado López y Soledad Fandiño se suman a los sábados de América

Guillermo López y Soledad Fandiño estarán a cargo de la noche de los sábados de América

11 de agosto de 2020 • 11:31

Con la idea de renovar un poco su pantalla, América buscará sumarse a la pelea por el rating de los sábados por la noche. Después de su combo periodístico y de servicio de la tarde [con el noticiero de 17 a 20 y el ciclo Junta médica de 20 a 21] pondrá en pantalla un nuevo programa orientado al entretenimiento y conducido por el Pelado López y Soledad Fandiño.

Por ahora el programa producido por Jotax no tiene nombre, pero sí horario: irá de 21 a 23. De esta manera, competirá con las cenas de la diva de eltrece, La Noche de Mirtha, y si regresa PH Podemos Hablar también competirá con Andy Kusnetzoff. En las próximas semanas se irán cerrando más detalles de este nuevo envío, que se estrenará el 29 de agosto o el 5 de septiembre.

Generar una sonrisa en la gente

Guillermo López regresa a América Crédito: telefé

"Estoy muy contento de volver a América. Tuve una muy linda experiencia allí, me gusta la gente del canal. Me entusiasma el desafío, me parece un buen momento para hacer algo de entretenimientos y generar una sonrisa en la gente. Es un momento muy difícil para todo el mundo así que si logramos eso ya nos damos por contentos, con la tarea cumplida", dijo López a LA NACION.

Y agregó: "Ya nos juntamos con Soledad Fandiño, hay buena química y estoy contento de ser su compañero ya que será su debut como conductora. Seremos nosotros dos, pero con un equipo que aún no se puede decir".

Con la colaboración de Pablo Montagna.