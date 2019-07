Mirá a Bob Dylan y Neil Young tocando juntos por primera vez desde 1994

Las leyendas de la música tocaron el domingo en Irlanda

El domingo pasado, Bob Dylan y Neil Young compartieron una fecha en Irlanda, y cerraron el show con una versión de "Will the Circle Be Unbroken", en su primera aparición juntos sobre un escenario desde 1994.

"Will the Circle Be Unbroken" es una canción cristiana clásica de principios del siglo 20. Dylan solía tocarla en sus shows en bares en 1961, y la grabó en 1967 durante las Basement Tapes Sessions junto a The Band. No la hacía en vivo desde el 8 de mayo de 1976, en Houston, durante la gira Rolling Thunder Revue.

Young, por su parte, tocó este tema junto a Willie Nelson cuatro veces entre 1995 y 2018. La primera vez que la hizo, sin embargo, fue en un show a beneficio en San Francisco en 1975, y Dylan lo acompañó en las voces. Los dos eran fans del otro desde hacía varias años, pero esa fue la primera vez que tocaron juntos.

Dylan y Young estuvieron girando por Europa durante las últimas semanas en sus correspondientes giras. No se cruzaron hasta una fecha compartida en Londres la semana pasada, pero dejaron al público con las ganas de verlos juntos sobre el escenario.