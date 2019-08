Mirá a la hija de Dave Grohl cantar "My Hero" con los Foo Fighters

Dave Grohl de Foo Fighters en el Leeds Festival 2019 Crédito: Shutterstock

Los Foo Fighters recibieron a una invitada especial durante sus shows en el Leeds Festival de Inglaterra el fin de semana pasado. Violet, la hija de Dave Grohl, se sumó a la banda en una versión de "My Hero", un tema que ella quería hacer especialmente.

"Este viaje fue especial para mí, porque tenemos una nueva Foo Fighter en el grupo", le dijo Grohl al público, y agregó: "Les voy a contar algo: es la mejor cantante que conozco". Después de una larga introducción, la presentó: "Señoras y señores, la mejor cantante de la familia Grohl: la señorita Violet Grohl, acá y ahora".

En el video se puede ver cómo Grohl y Violet intercambian versos y cantan a dúo en este track de The Colour and the Shape de 1997. La performance tiene un pico emocional cuando padre e hija juntan sus voces en el estribillo.

Los Foo Fighters también tocaron recientemente en el Reading Festival, donde homenajearon a Keith Flint, el fallecido cantante de Prodigy. "Quiero seguir cantando con ustedes", le dijo Grohl a la multitud antes de tocar "Run". "Quiero dedicarle esta a Keith de The Prodigy". También recordó un show de The Prodigy de 2009 en ese mismo festival. "Fue la mierda más loca que vi en mi vida", dijo.