Mirá en vivo la final internacional de Batalla de los Gallos

El sábado 30 de noviembre, desde las 15:30 hora local, se podrá ver la transmisión en vivo de la final internacional de Batalla de Gallos a través de LA NACIÓN y Red Bull TV. Los competidores argentinos, Wos (campeón internacional 2018, nacional 2017) y Trueno (campeón nacional 2018), se enfrentarán a 14 otros freestylers de habla hispana.

La necesidad del público de ver a Wos competir por tercera vez contra el representante de México, Aczino, quizás quede satisfecha en una nueva final. Por lo pronto, al campeón local no le parece para nada improbable ("Excepto que el azar sea picarón", dijo) y el mexicano comentó que "sería épico porque se definiría el bicampeonato a último momento". Y en este sentido, contó cómo se prepara para participar una vez más de la más grande de las competencias de freestyle: "Me veo al espejo y me digo que me relaje y no pierda el control. Soy como un boxeador, veo videos de mis rivales, veo cuáles son sus fortalezas y debilidades, veo con qué cartas les puedo jugar. De Wos por ejemplo, una de sus habilidades es que tiene mucha conexión con el público y mucha claridad para dar sus ideas, por eso hay que irle directamente con el golpe".

Este año, Uruguay estará nuevamente representado después de 13 años de ausencia en la Batalla por Franco, que contó sus sensaciones ante esta responsabilidad: "Siento un orgullo increíble por poder representar a mi bandera después de tantos años e intentar potenciar la movida de mi país. Somos un mercado muy chico, hay pocas competencias en escenario, falta difusión pero creo que el nivel está muy puesto para esto. Sé que es difícil pensar en Uruguay campeón del mundo pero mi mayor meta es dar un buen papel para que se nos dé la oportunidad el año que viene".

El caso de Estados Unidos también es especial. Después de 10 años sin Batalla, el evento tuvo lugar en Miami y permitió que el boricua Yartzi saliera campeón y obtuviera la posibilidad de visibilizar la escena de Puerto Rico ante el mundo: "En Puerto Rico no existen competencias que actualmente te clasifiquen a ninguna internacional. Si no fuera por esta oportunidad que se me dip a través de Estados Unidos, sería bien difícil poder participar. Y es un sueño hecho realidad porque las circunstancias me hacían pensar que nunca iba a pasar y por eso la voy a aprovechar al máximo para que no sea la última vez que mi país esté representado en la final", contó.

Aunque este año la final nacional argentina tuvo a dos mujeres entre sus participantes, Roma y NTC, aún ninguna representante del Freestyle femenino pudo llegar a una internacional. Sin embargo, la creadora y conductora de Triple F (Federación de Freestyle Femenino), Taty Santa Ana, participará este sábado como comentarista y cuenta cómo se prepara para esa labor: "Armamos con un amigo un cuadro con características, curiosidades, descripciones de todos los competidores pero hay muchos debutantes por suerte". Cuando se le pregunta si piensa que el año que viene puede haber participación femenina en la Batalla final, no lo duda: "Obvio, pero tiene que ser argentina. La rompimos este año".