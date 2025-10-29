Efemérides del 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este miércoles 29 de octubre incluyen al Día Mundial de la Psoriasis, entre otros eventos y celebraciones asociadas a la fecha
Las efemérides del 29 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Mundial de la Psoriasis.
La celebración de esta fecha llegó en el año 2004, cuando fue promovido por la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA por sus siglas en inglés) y avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de generar conciencia sobre este trastorno, eliminar las dudas frecuentes y generar empatía con aquellos que padecen esta enfermedad. La OMS explica que las personas con psoriasis presentan una aceleración del recambio dérmico.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, identificada como autoinmune. Se trata de un trastorno que no es contagioso y afecta a más de 125 millones de personas a nivel mundial. Se manifiesta en la piel con lesiones rojas cubiertas de escamas blancas secas. Los orígenes de esta enfermedad son desconocidos, no tiene cura y puede afectar a mujeres y hombres, independientemente de su edad.
- 1911 – Fallece el editor estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer. Fue impulsor de los premios literarios y periodísticos que llevan su apellido.
- 1920 – Nace la actriz argentina Hilda Bernard.
- 1945 – En París, Francia, Jean-Paul Sartre brinda su conferencia titulada El Existencialismo es un humanismo.
- 1946 – Nace el músico británico Peter Green. Fue uno de los fundadores de la agrupación Fleetwood Mac.
- 1947 – Nace el actor estadounidense Richard Dreyfuss.
- 1955 – Nace el músico británico Roger O’Donnell, miembro de la banda The Cure.
- 1957 – Fallece el productor de cine estadounidense Louis B. Mayer.
- 1957 – Nace el actor estadounidense Dan Castellaneta. Es famoso por ser la voz de Homero Simpson en la versión inglesa de la serie.
- 1965 – Nace el político y economista argentino Horacio Rodríguez Larreta, quien fue jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre 2015 y 2023.
- 1969 – El gobierno argentino funda en la Antártida la Base Marambio.
- 1971 – Fallece el músico estadounidense Duane Allman. Fue guitarrista de The Allman Brothers Band.
- 1971 – Nace la actriz estadounidense Winona Ryder.
- 1972 – Nace la actriz y modelo argentina Florencia Raggi.
- 2000 – Fallece el pianista y compositor argentino Carlos Guastavino.
- 2011 – Fallece el actor uruguayo Walter Vidarte. En la Argentina trabajó con cineastas como Leopoldo Torre Nilsson y Leonardo Favio.
- 2024 - Muere la actriz Teri Garr.
- Se celebra el Día Mundial de la Psoriasis.
- Se celebra el Día Mundial del Ictus, también conocido como Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular (ACV).
- Se celebra el Día del Aceitero en la Argentina.
