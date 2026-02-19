Qué se sabe del festejo del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

La conductora Mirtha Legrand concreta los detalles finales para la celebración de su cumpleaños número 99 el próximo lunes 23 de febrero. El evento tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires tras finalizar su programación de temporada en la costa atlántica.

Qué se sabe del festejo de La Chiqui

La organización de la gala comenzó hace semanas bajo el análisis minucioso de la cumpleañera. Mirtha Legrand eligió la residencia de su hija en Barrio Parque para recibir a sus invitados y descartó la posibilidad de realizar el encuentro en Pilar para evitar complicaciones en el traslado de los asistentes.

La celebración tiene lugar el próximo lunes 23 de febrero en la residencia de Barrio Parque Mauro V. Rizzi

El festejo ocurre un lunes y la diva priorizó la cercanía para quienes cumplen obligaciones laborales al día siguiente. La lista de personas confirmadas oscila entre los 40 y los 50 invitados de su círculo de confianza.

La conductora expresó a LA NACION: “A mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago”. La frase resume su presente activo y marco de los festejos. La agasajada manifestó su deseo de recibir afecto: “Quiero ser querida, me gusta ser querida”.

Quiénes integran la exclusiva lista de invitados

La nómina de asistentes incluye nombres de peso en el espectáculo y el empresariado nacional. Susana Giménez destaca entre las figuras que acompañan a la Chiqui en su noche especial. El grupo lo completan Martín Cabrales, Pablo Codevilla, Gabriel Oliveri y Héctor Vidal Rivas. Claudio Cosano también forma parte de la comitiva de amigos que asistirá a la propiedad de Barrio Parque.

La lista de asistentes confirmados incluye a figuras como Susana Giménez

El núcleo familiar ocupa un lugar central en la mesa principal. Marcela Tinayre ejerce el rol de anfitriona técnica en su hogar y los nietos de la conductora, Nacho y Juana Viale concurrirán con sus parejas actuales. La lista se completa con Rocco Gastaldi y los bisnietos Ámbar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela. El círculo de los domingos, con quienes la diva comparte el té habitualmente, también recibe su invitación formal para la cena.

Quiénes son los encargados de la logística

Ramiro Arzuaga asume la responsabilidad de la estética del lugar por décimo año consecutivo. El decorador conoce la estructura de la vivienda y planifica cada adorno bajo la mirada atenta de la agasajada. El experto supervisa desde la disposición del mobiliario hasta la elección de las flores. La conductora mantiene una participación activa en la toma de decisiones visuales para garantizar que el entorno refleje su estilo personal.

La propuesta gastronómica queda bajo la gestión de la empresa Schuster Catering. La firma repite su presencia en los eventos de la diva gracias a la confianza construida en temporadas previas. El menú busca deleitar a los comensales con platos de alta cocina adaptados a un evento nocturno privado. La conductora confía en estos profesionales para relajarse y enfocarse únicamente en el vínculo con sus afectos.

La empresa Schuster Catering asume la responsabilidad del servicio gastronómico de la velada StoryLab

Qué vestuario eligió la agasajada para su aniversario

Mirtha Legrand planea el uso de dos atuendos distintos durante la jornada. El primer vestido sirve para la recepción inicial de los allegados. A mitad de la noche, la conductora realiza un cambio de vestuario para continuar con la cena. Claudio Cosano diseñó una de las piezas exclusivas. La segunda prenda surge del taller de la marca Iara Alta Costura, bajo la dirección de Edgardo Cotón y Mario Vidal.

Los colores de ambas piezas permanecen bajo estricto secreto. Solo la asistente personal de la diva, Elvira, conoce los detalles cromáticos de las telas. Las pruebas de ropa iniciaron la semana pasada para asegurar un calce perfecto. La imagen de la conductora representa un componente esencial de su marca personal en cada aparición pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Milagros Monti.