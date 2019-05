Mirtha Legrand recibió el alta el viernes y continúa su recuperación en su casa Fuente: Archivo - Crédito: Gza. Rodrigo Mendoza

18 de mayo de 2019 • 22:42

La salud de Mirtha Legrand mantuvo en vilo al mundo del espectáculo a lo largo de la última semana a raíz de la obstrucción intestinal por la que fue intervenida el pasado domingo en el sanatorio Mater Dei.

Tras recibir el alta médica en el día de ayer, la conductora continúa con su recuperación en su casa. Después de suspenderse el programa de los clásicos almuerzos el pasado domingo, la producción decidió este fin de semana mantener las emisiones y delegó la conducción de este sábado y de mañana en la hija de la diva, Marcela Tinayre .

La conductora de Las Rubias se mostró sonriente en su presentación en el piso, ingresó lanzando besos al aire y repitió la frase: "Los quiero, los quiero a todos mis amigos que han venido. Los amo a todos", dijo. Al que igual que su progenitora, enseñó el modelo de vestuario que eligió para la ocasión e incluso bailó para "sacarse los nervios".

A continuación, Tinayre afirmó sentir "un placer muy grande" por estar reemplazando a su "querida y adorada mamá" y lanzó un mensaje de tranquilidad a la audiencia: "Mi madre está muy bien. Está espléndida y estoy segura de que está sentada en su casa y de que estará diciendo: 'yo podría haber hecho el programa'. Pero, como me dijo mucha gente: 'pasala bien, divertite'. Y lo estoy disfrutando", agregó.

La diva de los almuerzos entró en seguida al aire vía telefónica y Tinayre la saludó emocionada. "¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás, madre querida?", pronunció. Y Mirtha, agradecida, respondió: "Muy bien, Marcelita. Estoy sentada en un sillón".

Tras ello, Legrand se refirió a su estado de salud: "Estoy levantada, en mi casa. Estoy muy bien. Me estoy recuperando muy rápidamente. Me dicen los doctores que nunca en la vida han visto una recuperación semejante, tan rápida", indicó al comienzo de la comunicación, que por momentos se presentó entrecortada.

Antes de pasar a la mesa, que contó entre sus invitados con los abogados Fernando Burlando y Ana Rosenfeld, el bailarín y director teatral Aníbal Pachano, los periodistas Pablo Sirvén y Liliana Franco, y el sociólogo y político Daniel Filmus, Mirtha se despidió manifestando sus ganas de reincorporarse pronto al programa.

"Sospecho que el fin de semana que viene ya estaré en condiciones (de volver). No sé, no quiero adelantarme. Me encuentro perfecta, perfecta. Camino, camino en la casa. Veo televisión, leo, duermo y recibo algunas visitas (pocas), porque en estos casos es mejor no hablar tanto", señaló.

Tras agradecer los mensajes que recibió en estos días, añadió: "Me estoy recuperando y en pocos días estaré muy bien. Fijate que me operaron el domingo a las once de la noche y estoy sentada ahora hablando en un sillón por televisión contigo. Así que es casi milagroso", expresó, dirigiéndose a su reemplazante, la emblemática conductora.