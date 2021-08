Emmanuel Horvilleur recordó el mal momento que vivió con Marcelo Tinelli: “Nos odió”

Emmanuel Horvilleur recordó una anécdota con Marcelo Tinelli y sostuvo que el conductor de ShowMatch terminó al borde del enojo por una actitud de la banda. Invitado en el programa Los Mammones (América), el músico reveló que no tiene ninguna canción propia que lo aburra, pero sí hay una que en un momento su ex banda, Illya kuriaki and The Valderramas, había dejado de tocar. Según contó, como invitados de Ritmo de la noche, con el propósito de salirse con la suya y no tocarla a pesar de la insistencia del conductor, la actitud de los músicos generó una rispidez con el papá de Cande Tinelli.

En el juego de las paletas, en el que los invitados tienen que responder con un sí o no sobre la ‘Pregunta Mammon’, el músico aseguró que si bien ahora no tiene ningún tema que lo moleste, sí lo hubo en su momento. “Si me aburre no lo toco”, respondió ante del conductor del ciclo. “¿Y cuál dejaste de tocar”?, lo indagó Jey, para intentar ir más allá. “¡No sé! En su momento ‘Es tuya Juan’. ¡No queríamos tocarla!”, respondió. Como invitados al programa que Tinelli tenía en la década de los 90, la banda que Horvilleur integraba en aquel entonces, Illya kuriaki and The Valderramas, protagonizó una situación por la que estuvieron “casi vedados” durante varios años, según deslizó.

“¡Ah! Hoy la vamos a hacer”, bromeó Jey. “Pero ya pasaron 30 años”, respondió el músico entre risas. “A 30 años algo iba a pasar. Además me lo dijo él”, afirmó el conductor. Entre risas, el músico intentó explicar por qué no les gustaba tocar el tema en la época de adolescente junto a Dante Spinetta. “Tengo una buena anécdota con no querer tocar ‘Es tuya Juan’, pero no la voy a revelar hoy”, adelantó. “¿Es muy larga? Contame anécdotas tuyas que tengo tiempo”, insistió conductor.

“El programa de Tinelli de esa época… ¿cómo se llamaba? Ritmo de la noche. Nosotros no queríamos tocar esa canción. ¡No la queríamos tocar! Y mi manager quería porque Tinelli quería que toquemos esa y nosotros no queríamos. Dijimos que no la queríamos tocar. Y, el baterista en un momento va de la batería al bajo. El guitarrista dejó la guitarra en el suelo. Empezamos a hacer todo un quilombo, que Tinelli no odió”, aseveró.

Ante la duda del conductor sobre cuánto tiempo le había durado “el odio” a Tinelli, éste respondió que le parecía que le había durado “bastante tiempo”. “Sí, de hecho, en esa época nos vedaron en un par de situaciones pero por otro lado empezamos a pegar una personalidad. Ese manager renunció”, agregó. Por último, el músico agregó que en esa época él tenía 15 años y Dante 17. “¡Rebeldes!”, cerró Silvina Escudero.

LA NACION