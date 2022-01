Momento retro: así fue la primera aparición de María Becerra en un programa de televisión

Con más de 7 millones de seguidores en Instagram y casi 20.000.000 de oyentes mensuales en Spotify, María Becerra es una de las cantantes más populares de la Argentina en la actualidad. Con miles de fanáticos alrededor del mundo, que están pendientes de cada paso en su carrera, lo que pocos saben es que tuvo un paso fugaz por la TV cuando todavía no la conocía nadie.

El inesperado episodio ocurrió en 2015, cuando la cantante del hit “Miénteme” tenía apenas 15 años. Tal como se puede apreciar en las imágenes, Becerra participó junto a sus hermanas Geraldine y Ailín, y su perro Shiloh, de Especial Perros, el programa que conducía Guido Kaczka en eltrece.

Filtran la primera aparición en la TV de María Becerra en el programa de Guido Kaczka

Increíble pero real, la estrella de la música que en 2021 trascendió las fronteras de nuestro país por sus canciones bailables en clave de reggaetón, también formó parte del exitoso ciclo televisivo que acompañó las tardes de miles de argentinos. Aunque por aquel entonces sus ideas de triunfar en la industria del entretenimiento todavía eran un sueño lejano.

La inédita participación de la cantante en el programa comenzó con Kaczka preguntándose por qué el perro, de raza golden retriever, se llamaba Shiloh. “Es el primer regalo o el mesías en hebreo”, le explicó Geraldine, la única de las tres hermanas que ese día se animó a pasar al frente.

La respuesta motivó una reflexión de Guido sobre la religión y sus creencias. “El mesías que siempre va a llegar, no llegó. Igual hay discusiones en el judaísmo acerca del mesías. Bueno, como en todas las religiones, hay miradas sobre cada tema, no me quiero expandir, locutor”, aclaró el conductor del programa y le dio continuidad al juego.

La primera aparición en la TV de María Becerra en el programa de Guido Kaczka

Luego, fue nuevamente Geraldine la encargada de hacer girar la ruleta. De esa manera se determinó que si su mascota lograba derribar un número par de pinos, se llevaban un Smart TV a la casa. Sin embargo, había una dificultad extra: antes de llegar a la zona de pinos, el perro debía pasar por una pileta.

“¡Llamen a Shiloh!”, le ordenó Guido a las participantes y entre las tres hermanas se pusieron a alentar animal para que atraviese el agua y cumpla con la misión. “¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos a casa!”, se escucha decir en el video a una adolescente María Becerra.

El perro pasó la pileta sin problema alguno pero cuando tenía que ir de nuevo hacia donde se encontraban sus dueñas, había algo que no lo dejaba avanzar. Finalmente, después de mucho suspenso, y varias idas y vueltas en las que hasta el conductor se puso nervioso, el golden retriever logró tirar todos los pinos. Y por tratarse de un número par, las hermanas Becerra se ganaron el codiciado premio.

María Becerra en su primera aparición televisiva

Las cámaras de eltrece captaron la reacción de María en el momento exacto en que su mascota consiguió el objetivo y Guido Kaczka, abrazó a Martín Alcoba, mejor conocido como El Rasta, su productor de ese entonces. “