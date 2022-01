Evaluna Montaner dio un paseo en el histórico tranvía de Caballito y revolucionó las redes

La familia Montaner decidió hacer un pequeño viaje a la Argentina para asistir al casamiento de Ricky, el hermano mayor del clan, y la influencer Stefi Roitman. La celebración tuvo lugar el sábado 8 de enero en las paradisíacas y exclusivas haras de El Dok, ubicadas en Exaltación de la Cruz. Pero, pasada la lujosa fiesta, los compromisos laborales no se hicieron esperar y Evaluna fue vista durante un proyecto de grabación en pleno Caballito.

Evaluna Montaner paseó por la Ciudad instagram

Las imágenes se hicieron públicas gracias al perfil de Instagram Chusmeteando1, página que reporta cada paso que dan las celebridades y que cuenta con la ayuda de más de 110 mil seguidores que envían fotos y datos sobre todos los avistamientos de famosos. En esta ocasión fue Evaluna Montaner a quien se la vio mientras paseaba por el barrio porteño de Caballito subida al legendario tranvía que atraviesa parte de la Ciudad. Con un fresco conjunto de pantalón sastrero, saco y remera en tonos pastel, se le notaba la panza en donde crece Índigo, su primer hijo junto a Camilo Echeverry.

Lo que parecía ser un simple recorrido turístico resultó ser una tarea estrictamente laboral. Al parecer, Evaluna no pierde el tiempo y decidió aprovechar su breve estadía en Argentina para trabajar. Aún no se conocen detalles sobre este proyecto en particular pero, de acuerdo a la información compartida por los seguidores de la mencionada cuenta de Instagram, su viaje en el tranvía de Caballito fue parte de una filmación.

Evaluna Montanre sorprendió a sus fans mientras paseaba por Caballito instagram

Evaluna Montaner fue vista subida al tranvía de Caballito instagram

Junto a las fotos de la futura madre sentada en el antiguo medio de transporte, la cuenta compartió una captura de pantalla en donde se leía una serie de mensajes que detallaban en donde la habían visto. “Si, es Evaluna. Estaba la mamá (Marlene Rodríguez Miranda) también y el resto de los Montaner estaban en un Motrohome”, escribió el informante anónimo. Aún más específico, agregó: “Es en Caballito. Emilio Mitre y José Bonifacio, donde está el tranvía”.

Por su parte, la cantante no confirmó ni negó su presencia ni aclaró lo que hacía allí. Por el contrario, la artista se mantuvo lo más alejada posible de las redes sociales en donde solo sube fragmentos destacados de su día a día.

De hecho, su posteo más reciente es una recopilación de postales del casamiento de Ricky y Stefi. En la publicación posa lado a lado con Camilo, su marido, ambos con llamativos accesorios: ella con un tocado de flores y él con un sombrero de vaquero. En la siguiente foto se los ve más descontracturados en medio de la pista de baile.

Evaluna Montaner compartió una serie de fotos del casamiento de su hermano, Ricky Montaner, y Stefi Roitman instagram

Para finalizar el racconto de recuerdos, mostró el brazo en donde se destaca un tatuaje temporal de un enorme corazón decorado por los nombres de los recién casados. A modo de descripción, escribió simplemente el número 8, en referencia a la fecha de la boda. El posteó superó el millón 300 mil de Me gusta y se llenó de tiernos comentarios. Entre ellos se destacó el de Stefi Roitman, la flamante integrante del clan Montaner, quien le comentó a su cuñada: “Te amo poshi”.