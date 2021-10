Morena Rial mostró cómo luce su nueva figura después de someterse a una cirugía estética

Morena Rial mostró su nueva figura luego de someterse a una serie de cirugías estéticas. La hija de Jorge Rial publicó en Instagram una fotografía en la que luce su transformación a pocas semanas de haber pasado por el quirófano.

En agosto pasado, la influencer había contado en Los ángeles de la mañana (eltrece) que se iba a hacer algunos retoques estéticos y “operar la panza”.

No obstante, esta vez recurrió a las redes sociales para lucir su cuerpo vistiendo una minifalda de cuero, una campera del mismo tono y botas de caña alta tras realizarse una abdominoplastía. “No quiero amor pa’ qué”, escribió debajo de la imagen que acompañó con un emoji de un corazón y dos copas de vino.

Morena Rial lució orgullosa su nueva figura Instagram Morena Rial

Hace unas semanas y a través de Instagram, la hija del chimentero reveló a sus seguidores la cantidad de cirugías a las que se había sometido.

“Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas”, confió en sus historias de la red social donde cuenta con 1,2 millones de seguidores. Por otro lado, adelantó que aún no había terminado con el proceso de cambios, por lo que en noviembre se va a realizar “la segunda parte” de su transformación física. “Igualmente me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo”, sostuvo.

Morena Rial luce orgullosa su transformación tras las cirugías realizadas en agosto pasado Instagram Morena Rial

La joven quería sacarse el exceso de piel que tenía por haber perdido más de 60 kilos tras someterse a un bypass gástrico en 2016 para mejorar su calidad de vida. En aquella oportunidad escribió una carta que hacía referencia a la discriminación que sufrió a lo largo de su vida, de manera virtual y real.

En una abdominoplastía se quita el exceso de piel y se hace un ombligo nuevo en caso de ser necesario. Del 1 al 10, Morena indicó que el procedimiento le dolió “un cinco o seis″.