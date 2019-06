Moria Casán desmintió un romance con Massera y publicó un enigmático tuit

La conductora de Incorrectas escribió un extraño tweet en el que se refiere al un ex presidente como su ex pareja. Fuente: Archivo

3 de junio de 2019 • 11:06

Moria Casán está tirando dardos en Twitter desde el domingo pasado, cuando en Debo decir (América TV) se cruzó con Romina Manguel, al tratar de desmentir su testimonio de acoso.

En la discusión, la conductora de Incorrectas acusó a la periodista de tener una relación con el funcionario que la acosó, y Manguel le respondió que si ella confiara en lo que lee en las redes sociales, creería que Moria "salía con dictadores y que Emilio Massera le regaló un perro".

Moria arremetió contra un medio que habría levantado el dato sobre el represor argentino. "Lo único que me comí de Massera fue un helado", comenzó Moria desmintiendo el rumor, y subrayó que "fue otra la actriz que era su amante". Luego, recordó que su padre fue un suboficial: "La data que tengo de algunas es que no les conviene andar por el pasto porque se caen y lo comen".

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando, en tono de broma, Moria decidió ahondar en cuáles fueron los funcionarios políticos con los que sí tuvo un pasado amoroso. "Fui amante del vice del Banco Central de New York. No estoy para cabotaje. Demasiado le doy al 'ispa'", dijo entre emojis de risas.

La revelación apareció en el siguiente tweet: "Cuando escribo estas huevadas, me da por escuchar 'Las caderas no mienten', por la ex del hijo de un ex. ¡Cuánto ex!"

Sus seguidores se preguntaron si se refería a Fernando de la Rúa. Su hijo Antonio fue pareja de Shakira, la autora de la canción, entre el 2000 y 2011. El tono del tweet siembra la duda de si se trata de un nuevo chiste picante de la One o de un posible romance pasado.